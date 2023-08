La Policía tailandesa desmonta la principal vía de defensa de Daniel Sancho

La defensa de Daniel Sancho se había centrado en tratar de evitar por todos los medios la petición de pena de muerte, el peor de los escenarios a los que se puede enfrentar tras confesar el asesinato de Edwin Arrieta. Para su desgracia, la autoridades tailandesas han dado al traste con ese propósito al aclarar si tomó drogas antes de cometer el crimen.

En los últimos días, los dos portavoces de la familia Sancho se habían esforzado en tratar de demostrar que el crimen lo cometió bajo la influencia del drogas y alcohol, que podría haber servido de atenuante, pero sus planes se han ido al traste.

La policía ha descartado que hubiera una tercera persona implicado, otra de sus vías de defensa. «La investigación policial ha finalizado. No se han encontrado otras personas. No puede haber otra persona porque tenemos grabaciones de cámaras de seguridad que así lo muestran y tampoco se han encontrado restos de ADN de otra persona», aseguran.

La de la muerte accidental también ha sido descartada por completo na vez han explicado la cronología de los hechos: «En primer lugar dio un puñetazo a Edwin y lo golpeó en el fregadero, y cuando ya estaba muerto lo cortó en pedazos. No ha sido un accidente, estaba planeado de antes»

La duda sobre si Daniel había tomado drogas

Las imágenes y los testimonios colocaban al hijo de Rodolfo Sancho horas después de la muerte de Edwin disfrutando de la fiesta Full Moon y en compañía de otras personas. Además, testigos hablan de que estaba muy eufórico, algo que ha llamado la atención si sólo unas horas antes había cometido un asesinato y había despedazado al cirujano.

«Se ha comprobado y no se han encontrado ni restos de drogas ni de alcohol en Daniel. Los mensajes no podemos revelar nada de los contenidos, pero Daniel ha confesado que mató a Edwin porque quería dejar la relación y Edwin no lo quería así», aseguran las autoridades.

En caso de haber actuado bajo la influencia de drogas o alcohol habrían sido un atenuante para poder rebajar su condena, pero la policía lo desmiente por completo. «Se pide pena de muerte para este caso. El asesino lo había planificado y por lo general se pide la pena de muerte», cumpliéndose así los peores presagios sobre su futuro.