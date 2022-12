Dani Martín responde con humor a los titulares ‘clickbait’ sobre su salud mental

Dani Martín ha respondido con una reflexión muy importante a todos aquellos medios que lanzaron titulares que afirmaban que el artista se retiraba de la música por problemas de salud mental. Un mensaje en el que también destaca su sentido del humor.

Hace unos días, artista madrileño se vio obligado a matizar sus palabras, después de que su último post en redes sociales diese lugar a titulares erróneos en diversos medios de nuestro país. Unos titulares que rápidamente llevaron al artista a publicar un vídeo en el que desmentía dicha información.

Y ahora, a través de su cuenta de Twitter ha vuelto a publicar un nuevo mensaje. «Lo más bonito de todo, lo que sí me creo y más me siento, con respeto a esta profesión, es payaso. Mostrar lo que sientes, cómo te sientes: pequeño, sorprendido. La necesidad de tomar un tiempo para que puedas echar de menos lo que más te gusta, y para que también te echen de menos a los que les gusta lo que haces», comienza a escribir.

«Parece que todo eso junto, para algunos, es tener un problema de salud mental. Para mí, es tener la capacidad de contar cómo me siento, cómo estoy conmigo, qué me falta, qué me da igual y, sobre todo, sentirme cada día más feliz de ser capaz de compartirlo», añade.

El artista aprovecha para pedir que se traten con cuidado temas tan delicados: «Hace dos años y medio que me trato en el psiquiatra y os aseguro que estoy en mi mejor momento. Hay que tener cuidado cuando hablamos de salud mental a la ligera y sacamos conclusiones de la valentía de contar la verdad de cómo estamos».

«No tengo la necesidad de hacer una llamada de atención diciendo que me voy de la música: sólo anuncié un ‘hasta luego’, un ‘blackout’. del lugar del que veníamos. No tengo esa necesidad, gracias a dios. Con absoluto respeto y queriendo zanjar esto, que es de todo menos importante: es una idiotez de una mota de polvo del universo. Eso somos», concluye antes de mandar «salud y amor» para todos.