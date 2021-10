No es ningún secreto que Cristina Porta se ha convertido en una de las concursantes que más contenido está generando en ‘Secret Story’. Una de las tramas que más está sorprendiendo es la que protagoniza con Luca Onestini. Por ese mismo motivo, la periodista deportiva ha querido sincerarse de una vez por todas.

Entre otras cuestiones, ha reconocido que está hecha un lío. Lo que comenzó como una relación de puro compañerismo, parece que lo suyo con el hermano de Gianmarco Onestini cada vez va a más. Hasta tal punto de tener algo realmente especial que ninguno de los dos quiere etiquetar. Un ejemplo lo encontramos en el momento en el que el italiano quiso sincerarse con la joven respecto a esa conexión que siente por ella.

Tras estas palabras, Cristina Porta no ha podido evitar pensar en por qué, en ese momento, no le salió decirle nada a Luca Onestini. En una conversación con Adara Molinero, la joven se sinceró y dejó claro que está muy confundida respecto a sus sentimientos: “Nunca he sido amiga de un chico antes, si no sería difícil que yo le viera algo más”.

Cristina, sobre Luca: «Lo único bueno que tiene que me vaya a la sala de expulsión es que ahí es donde veo más de él» #SecretCuentaAtrás5 pic.twitter.com/66OvZgNHEU — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 12, 2021

Además, Porta añadió: “Él dice todo lo contrario. Me parece muy bien pero entonces a mí me estás provocando lo contrario si seguimos tu juego”. Recordando el primer beso que se dieron, durante una de las pruebas, la joven fue más allá: “Para mí una relación de amistad es de amistad. Lo del beso fue un juego pero creo que para él no significó nada”.

“Cuando empezó esto dijo que estaba recuperando su corazón. Yo entiendo los mensajes que me dice sin hablar, pero a lo mejor me estoy confundiendo”, prosiguió la protagonista de la historia. Adara Molinero, por su parte, tiene claro que los dos se gustan pero que no se atreven a dar el paso.

Ahora bien, otra prueba semanal ha sido precisamente la que ha conseguido que Luca Onestini y Cristina Porta se den otro beso en directo. Un gesto por el que no han podido esconder que entre los dos existe una gran atracción. ¿Darán el paso que la gran mayoría de espectadores de ‘Secret Story’ esperan? ¡Esperemos que, sea lo que sea, los dos estén seguros de lo que sienten!