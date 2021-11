La buena relación entre Cristina Porta y Miguel Frigenti ya es historia. Los que fueron los grandes aliados en esta edición de ‘Secret Story’ han protagonizado una serie de broncas que han terminado por estallar este fin de semana, cuando Porta pidió a la organización la expulsión inmediata de Miguel Frigenti.

Una relación que ya venía desgastada desde hace tiempo y que hizo que Frigenti no tardara en manifestar en sus redes sociales la decepción que sentía por la catalana. Tras la repesca de este, las cosas entre los periodistas no han mejorado. En la última gala con Jorge Javier, Cristina y Miguel protagonizaron uno de los momentos más tensos por un mensaje de la hermana de Cristina a Frigenti.

Un tuit escrito por la hermana de la periodista en el que decía que Frigenti no conocía la palabra amistad y que no se le ocurra volver a decir que Cristina es su amiga. «Si mi hermana ha hecho eso es que yo estaba muy equivocada con Miguel», aseguró Porta.

El periodista intentó explicarle la situación a Cristina: «Yo he hablado con Fátima (defensora de Cristina en plató) y ha disculpado a tu hermana porque lo que decía en el tuit era bastante fuerte». Unas palabras que, lejos de calmar las aguas, hicieron estallar a Porta. «Como le haya dicho eso a Miguel la mato», afirmó la periodista deportiva pensando que su mejor amiga se había puesto del lado de Miguel.

Cristina: «Es que si ha hecho eso, yo tengo a Fátima delante y la mato» #SecretNoche10 pic.twitter.com/tsP6QZ05KZ — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 14, 2021

Fuera de sí, la concursante se dirigió al cubo para pedir la expulsión inmediata de Miguel. «Se me acaba de dar una información del exterior. Me ha dicho Miguel que mi mejor amiga contradice a mi hermana y eso me hace pensar que igual están enfadadas. Algo tendréis que hacer digo yo, ¿o está permitido volverme loca?», dijo Cristina.

Por su parte, Miguel Frigenti se ha quedado desencajado tras esta petición. «Lo he hecho con la mejor intención y le han dado toda la vuelta para perjudicarme. No pienso caer en esta trampa», afirmó. De esta manera, la relación entre los periodistas ha llegado a un punto totalmente irreconciliable.