El secreto que ha llevado a Cristina Porta a participar en el reality de ‘Secret Story’ ha salido a la luz. La encargada de descubrirlo no ha sido otra que la mismísima Lucía Pariente. La madre de Alba Carrillo no tenía ninguna pista clara que le llevase a pensar que el secreto de «quería ser monja y me han propuesto ser escort» sería de la periodista, pero se dejó llevar por una corazonada.

Haciendo caso a sus impulsos, la concursante ha activado el pulsador tras tener un cara a cara con su compañera. La alarma ha saltado en la casa de Guadalix para confirmar la apuesta de Lucía y tras varios minutos de incertidumbre se ha confirmado. Lucía Pariente acierta el secreto de Cristina Porta

Así ha sido el momento en el que Lucía ha ganado las esferas de Cristina. ¿Os lo esperabais? 🔁 Me quedé de piedra

❤️ Ole con ole#SecretCuentaAtras4 pic.twitter.com/B1RL9JPFlr — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 5, 2021

El momento en el que el programa ha revelado a Lucía que su corazonada no iba nada mal encaminada y que tenía razón, la euforia se desató dentro de «la casa de los secretos». Dando saltos de alegría, Pariente no paraba de gritar emocionada junto a sus compañeros, sobre todo, porque logró hacerse con las tres esferas de la periodista, teniendo ya en su poder un total de cuatro.

Un secreto por el que Cristina Porta dio una explicación. «Fue una época muy corta de mi vida, fui a un colegio de monjas, creía mucho en Dios, me llevaba muy bien con ellas y quería ser monja», comenzaba explicando. «Luego se me pasó, me hice un poquito más mayor y ya de monja tengo poco», ha señalado.

No quiere ser monja en este momento, pero cree que le vinculan cosas. «Tengo buen corazón y también detecto bastante a la gente mala. El tema de escort, me han ofrecido por Instagram muchas veces ese tipo de servicios», ha indicado. Un secreto que no ha dejado indiferente a nadie.