Es más que evidente que, aunque enterraron el hacha de guerra en el primer programa de ‘Secret Story’, la relación entre Lucía Pariente y Miguel Frigenti no tiene ningún tipo de solución. Tanto el colaborador de ‘Sálvame’ como la madre de Alba Carrillo llegaron al concurso con muchos asuntos pendientes que han sido imposibles de resolver.

El pasado martes, en la gala de ‘Secret Story’ presentada por Carlos Sobera, Miguel Frigenti y Lucía Pariente fueron protagonistas de uno de los momentos más destacados de la noche. Todo comenzó cuando quisieron analizar el hecho de que la exparticipante de ‘Supervivientes’ podría estar haciendo complicada la estancia en el concurso al tertuliano.

Éste, al ver unos vídeos en los que Lucía le criticaba duramente, ha estallado como nunca contra ella: “Estoy hasta las narices de ver cómo esta señora viene aquí de Mary Poppins. A ti te han tenido que echar por la puerta de atrás por hablar mal de un compañero. Para hablar mal de mí tienes que tener el culo limpio y no lo tienes”.

Lucía: «Me arrepiento de haber entrado con la guardia bajada, ya no la voy a bajar más» #SecretCuentaAtrás2 pic.twitter.com/NUeLifg4OX — Secret Story España (@SecretStory_es) September 21, 2021

La madre de Alba Carrillo contestó con contundencia: “Me arrepiento de haber entrado con la guardia bajada, ya no la voy a bajar más”. A pesar de que ella ha demostrado en diversas ocasiones que puede defenderse ella sola, Alba Carrillo no ha podido evitar meterse en esta discusión a pesar de que está completamente prohibido.

Su fuerte carácter le ha jugado una mala pasada en directo. Y es que la modelo no dudó un solo segundo en gritar a su madre desde el plató de ‘Secret Story’: “¡Bravo, mamá!”, exclamó. Esto no podría hacerse salvo permiso estricto de la dirección del programa, ya que los concursantes no deben recibir ningún tipo de información del exterior.

Carlos Sobera, por su parte, no ha llamado la atención a Alba Carrillo. Es más, se lo tomó con filosofía puesto que, conociendo el carácter de la colaboradora, ha entendido perfectamente que haya hablado en directo para poder apoyar a su madre. Lo que nadie esperaba es que también iba a gritar el nombre de Lorena, haciendo referencia al conflicto de la exconcursante de ‘Gran Hermano’ con Miguel Frigenti. ¿Habrá consecuencias por este prohibido gesto? Solamente el tiempo resolverá esta duda.