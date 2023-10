Cristina Pedroche estalla tras las duras críticas recibidas por su forma de dar el pecho a su hija

Ser una persona pública no es fácil, y Cristina Pedroche lo sabe. La madrileña ha tenido que soportar, durante los últimos años, numerosas criticas hacia su persona por su forma de vestir o decisiones que toma en su día a día. Una situación que intenta llevar con la mejor filosofía posible.

Pero, no es ningún secreto que estos comentarios se agravan con la existencia de las redes sociales. Ahora, y desde el nacimiento de su hija Laia, a las críticas se han sumado cómo está siendo el post parto de la colaboradora televisiva y, más recientemente, su forma de darle el pecho a la pequeña de 3 meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Cansada de soportar comentarios hirientes, Cristina Pedroche ha estallado y se ha mostrado muy tajante con todos los que la critican por aparecer muy tapada en una publicación donde mostraba el momento de la lactancia de su hija. «Si no tuviera 100 ojos mirándome y móviles con cámara para sacarme la foto de la teta y la niña, claro que no me taparía», comenzó diciendo, muy molesta.

«Creo que es bastante obvio. Como también puedo decidir un día ponerme un vestido transparente y otro día uno de cuello alto. Porque es mi cuerpo y solo yo decido. De verdad, dejemos de juzgar», agregaba tajantemente. Unas palabras con las que dejaba claro que ya está muy cansada de ser juzgada por todo lo que hace.

«Y digo que claro que no me taparía porque a mí me gustaría no tener que hacerlo. Pero hay muchas mujeres a las que les gusta taparse y también está bien. Porque cada mujer es libre de decidir lo que quiera hacer con su cuerpo», sentenció.