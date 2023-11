Cristina Pedroche desvela su entrenamiento para recuperar la figura tras ser madre

Que Cristina Pedroche es una apasionada del deporte ya no es ningún secreto, pero su capacidad de sacrificio sigue sorprendiendo a todos, incluso después de haber sido madre. La vallecana ha seguido una rutina muy especial de entrenamientos para recuperar su figura después de ser madre y volver a Zapeando completamente en forma.

Tal y como han podido comprobar los espectadores de laSexta, su vuelta a la televisión ha llegado en un momento en el que apenas se notaba que había sido madre el pasado mes de julio. Los espectadores de Password, el programa que presenta los sábados en Antena 3, podrán ver su figura durante la primeras semanas y meses del embarazado, momento en el que se grabaron las ediciones del concurso.

Como buena fan del yoga, solo unos días después de dar a luz comenzó con ejercicios para recuperarse lo antes posible y no perder la forma pese a estar de baja maternal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

«Poco a poco sacando tiempo para el autocuidado porque voy entendiendo que para cuidar necesito estar cuidada yo. (Aunque me cuesta). 20 minutos de ejercicios en el tronco para ayudar en la reeducación abdominopélvica. (Por supuesto antes de hacer nada fui a la revisión del suelo pélvico con la fisio especializada)», ha explicado en su cuenta de Instagram.

En ella ha publicado un vídeo en el que hace un resumen de los ejercicios que ha ido realizando y en los que intenta no dejarse llevar por la presión sobre su físico. «Poco a poco volviendo a todo. Hoy solo me he dejado llevar sintiendo mi respiración. Esto me lo tengo que aplicar en todo. Simplemente fluir. Namasté», asegura a sus fans en la red social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

A sus 35 años recién cumplidos, Cristina Pedroche se encuentra en un buen momento, aunque los problemas tras el parto siguen incluso meses después. La caída de pelo y la lógica tristeza de separarse de su pequeña para volver a su trabajo están siendo habituales en las últimas semanas en su vida.