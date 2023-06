‘El conquis 2023’: ¿Quién fue el concursante eliminado ayer, lunes 5 de mayo?

El conquis 2023 continúa acercándose a la final y lo hace con un nuevo conflicto que ha llegado después de una polémica unificación. Tras quitarles todas las latas, varios concursantes fueron pillados robando comida. Además, uno de los implicados fue el concursante eliminado de la noche.

Los presentadores de El conquistador del Caribe comenzaron la gala muy enfadados y pidieron explicaciones por haber pillado las cámaras a tres personas haciendo algo completamente prohibido. Las caras de Julian Iantzi y Lur Errekondo dejaban claro que estaban muy molestos.

Tras presionar para que los culpables diesen la cara, señalando directamente a Locuras, que no dudó en reconocerlo: «Ayer intenté una pequeña escapada a por algo de comer. No debería haber ido a ningún lado». Etxe también participó en el intento de robo: «Fue un error tremendo, fuimos a la desesperada. Nos quitaron las latas y estábamos muy hambrientos… y estábamos con ganas de morder. Bai. Lo siento».

«¡UPS! me han pillado»

«¡UPS! me han pillado»

Zuru, Locuras y Etxe son pillados.

El tercer culpable era Zuru, pero en su caso reconoció la fechoría, pero sin mucho arrepentiemiento: «Me pareció una buena oportunidad. Es algo que ya que se iba a vivir me apetecía hacerlo. Y ya está. Me calenté y fui yo también. No me apetecía hacer trampa por el hecho en sí, pero me apetecía ver cómo era».

El presentador de El conquis 2023 no tardó en sacar su lado más duro: «Él se ha disculpado y tú todavía te pones gallito. En vez de agachar la cabeza, tú te pones un poco gallo».

Como castigo, la organización del programa decidió que fueran directamente a la prueba de eliminación, jugándose su continuidad en el programa. En cambio, sus compañeros que no habían cometido ninguna ilegalidad, se llevaron un premio del doble de latas tras el juego de inmunidad.

Agur Zuru. Estos han sido sus mejores momentos.

Para hacerles pagar por sus trampas, tuvieron que enfrentarse a una complicada prueba de la tirolina con el doble de banderines de los habituales. Ahí, Etxe dejó claro que tenía mucha mejor forma física y la superó sin demasiados problemas, mientras que Zuru quedó en última posición sin poder hacer mucho.

Él fue el eliminado de El conquis 2023 por culpa de su intento de robo nocturno que le ha costado más caro de lo que esperaba.