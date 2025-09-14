Las condiciones de Kiko Matamoros ante un posible regreso a Mediaset

No somos nadie, el nuevo programa de TEN en el que trabajan los míticos colaboradores de la era Sálvame, ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial. Una nueva aventura en televisión donde los tertulianos regresan a la pequeña pantalla tras el histórico fracaso obtenido con la audiencia de Televisión Española. Eso sí, como ya se ha podido ver. Algunos de los míticos colaboradores se han bajado del barco y han decidido no formar parte de esta nueva aventura televisiva. Una situación que deja a Belén Esteban, María Patiño y Kiko Matamoros como tres de los pesos pesados del formato.

Y es que, Lydia Lozano ha vuelto a la cadena que siempre fue su hogar: Mediaset España. Un regreso al grupo de comunicación donde ya ha debutado como colaboradora de De Viernes, programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Pues, aunque su relación con el comunicador no es la más idílica del mundo, no ha podido negarse a esta oferta. Una baja inesperada que ha dejado al resto de sus compañeros de Sálvame en el aire. Pues, como se ha podido ver, la cadena ya le habría quitado el veto a celebridades como Gloria Camila, Rocío Flores y Lydia Lozano. Tres figuras que ya regresan a las instalaciones.

Debido a esta situación, Kiko Matamoros se ha sincerado en No somos nadie y ha confesado qué haría él si Mediaset España se pone en contacto con él para traerlo de vuelta. «Si me llamaran no iría», ha respondido de manera contundente a Carlota Corredera. «No quiero un descapotable como Lydia», agregó en tono de broma.

Pues, para promocionar el regreso de Lydia Lozano, una de las figuras más emblemáticas de la cadena, utilizaron un vehículo de alta gama que la llevaba hasta la entrada. «Querría un programa donde me pudiera divertir y en el que pudiera ser libre y todo una reparación moral», indicó el tertuliano. Fue entonces cuando la presentadora se mostró directa.

Sin pensárselo dos veces, Corredera hizo el gesto del dinero con las manos. De esta manera, ha indicado que tendría que tener una muy buena remuneración por su regreso. Ante ello, Kiko Matamoros ha contestado de manera afirmativa. «Claro porque los daños morales judicialmente se reparan así. Pero creo que no volvería nunca. Lo que me queda en la tele es el último esfuerzo y ha sido yendo a TVE y lo hice por fidelidad a gente que ha apostado por mí hace muchos años», ha asegurado Kiko. «Recuerda que fui yo la que te contraté», indicó ella.

Kiko Matamoros se sincera: «Yo no me siento responsable del fracaso de ‘La familia de la tele’»

«Después de haber hecho el peor dato de sus 35 años de historia, que ha sido este agosto con un 8% de share, estrenan su temporada televisiva el día 8. De verdad, a mí esas coincidencias numéricas me dan un mal rollo…», comentó sobre Telecinco.

«Yo toda la vida he sido libre para opinar, y soy el primero en reconocer los errores. Yo no me siento responsable del fracaso de La familia de la tele, me siento copartícipe en cualquier caso. Llevo 25 años ejerciendo esta profesión con muchísimo éxito por todos los sitios donde he pasado, por eso creo que estoy en condiciones de opinar acerca de la gestión que se puede hacer en un programa o en otro, sea de la competencia o de dónde sea», sentenció.