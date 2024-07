Los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’, al límite: «¡Se me va la vida por el culo!»

Supervivientes All Stars no ha hecho sino comenzar, pero ya podría decirse que los concursantes están viviendo sus peores días. Debido a que forman parte de la edición más extrema del reality, donde solamente pueden participar las grandes estrellas de la historia del concurso, sus condiciones son peores que las del resto de ediciones.

Las celebridades no disfrutan de la clásica dotación de arroz o lentejas. Solamente tienen como sustento alimenticio lo que obtengan de la isla, de las pruebas y de sus pescas. Pero, por si fueran pocos sus problemas, todo lo que consiguen de alimento les generan problemas gastrointestinales.

«Todo es culpa de un caldo de pescado», revelaba la presentadora, Sandra Barneda. Los concursantes no saben por qué sus cuerpos no aceptan ningún tipo de comida, pero no se han percatado de que todo estaría provocado por uno de sus cocinados. De hecho, Olga Moreno fue la primera en quejarse de la situación y del terrible dolor de estómago que ha estado padeciendo.

Al respecto, Lola fue sincera. «¡Se me va la vida por el culo!», exclamó. Unas palabras con las que dejaba claro que, nada más comer algo, tenían que ir corriendo a hacer sus necesidades primarias. «No sé cómo lo hacéis (defecar) en medio de la playa, no me sale», comentó Moreno.

Por su parte, Sofía Suescun también opta por hacer sus necesidades en el agua. Una situación que provocó la risa en Alejandro Nieto. «El baño está al fondo a la izquierda», dijo con humor. Ante ello, Olga y Sofía fueron las primeras en ir al agua, pero poco tardaron el resto de celebridades en unirse.

«Queremos saber qué llevaba la sopa, para no hacerla», le preguntó Barneda a los famosos. «Raspas de pescaditos, agua del mar porque no tenemos sal…», explicó Marta Peñate. «Yo me reía porque solo era a las chicas, pero ahora he tenido que ir seis veces al baño y estoy asustado: encima que no como, lo echo todo», se quejó, pero entre risas, Alejandro Nieto.

El concursante explicó que, debido a que su cuerpo no mantenía el alimento consumido, estaba perdiendo peso más rápido de lo normal. «¡Mira que tipín se le está quedando», señaló la canaria a su compañero.

Los nominados de la semana en Supervivientes All Stars

El próximo jueves 4 de julio los espectadores de Supervivientes All Stars serán testigos de una nueva expulsión. Tras la eliminación de Adara Molinero, quien se convirtió en la primera expulsada de la edición, un nuevo concursante abandonará el concurso.

Bosco, Olga y Jorge se juegan su permanencia en el reality. Jorge Pérez y Olga Moreno se encuentran ante su segunda nominación seguida, pues la semana pasada también tuvieron que enfrentarse al televoto del público. Un duelo de titanes donde uno de los tres tendrá que decir adiós de forma definitiva.