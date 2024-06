El tonteo de Sofía Suescun y Logan en ‘Supervivientes All Stars’ hace estallar a Kiko Jiménez

Sofía Suescun fue la primera concursante confirmada de Supervivientes All Stars y lo hizo con el objetivo de ir a por todas en esta edición estrella, y vaya si está cumpliendo su palabra. La influencer lo está dando todo en las pruebas del concurso, una labor que está ejecutando a la perfección como su compañero y ex interés sentimental, Logan.

Recordemos que Suescun fue la ganadora de Supervivientes 2018, una edición donde se batió en duelo contra Logan en la gran final. Lejos de quedar ahí, ambos participantes han confesado que llegaron a darse algún que otro beso en la isla, pero nunca dieron el paso a tener algo más. Por ello, verles juntos, nuevamente y con tanta complicidad, ha hecho saltar todas las alarmas.

✨️🏝 La primera gala de expulsión de S|V All Stars vuelve a ARRASAR en @telecincoes y LIDERA SU FRANJA con un 18,6%, 1.314.000 y 3.305.000 espectadores únicos. SUPERA a su rival en 7,5 puntos pic.twitter.com/UQpDzyVROj — Mediaset España (@mediasetcom) June 28, 2024

La pasada noche del 27 de junio, los espectadores fueron testigos de un video de los concursantes durmiendo el uno al lado del otro, dándose la mano y cómo Sofía le ha rascado la espalda a Logan por las picaduras de los mosquitos y las pulgas. Por ello, y como no podía ser de otra manera, todos los ojos han estado puestos en él: Kiko Jiménez.

El colaborador televisivo es pareja de Sofía Suescun, un romance que han mantenido durante varios años, por lo que ver estas imágenes no le ha dejado indiferente. Eso sí, lejos de mostrarse molesto, ha valorado la bonita relación de amistad que su novia ha construido con el concursante.

«Me gusta mucho verlos así haciendo equipo. A la vista está que se llevan de lujo», comentó con seriedad. Al respecto, Jorge Javier Vázquez le ha recordado que donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero, Jiménez no opina lo mismo en esta ocasión. «Hay un tensión en el ambiente, ¿qué pasa, no puede haber una amistad?», dijo molesto.

Fue entonces cuando Marian, la defensora de Olga Moreno, habló sin filtros sobre lo que piensa de Sofía Suescun. «La estrategia de siempre, por parte de Sofía. Siempre hace lo mismo, tontear», afirmó.

Unas palabras que no le hicieron nada de gracia a Kiko Jiménez, quien terminó estallando en defensa de su chica. «Me parece muy feo por tu parte, que una mujer diga eso. Me alegro de ver a Sofía fuerte física y mentalmente, que no se ha quejado», declaró.

Alejandro Albalá, ex novio de Sofía Suescun, se pronuncia sobre la infidelidad que vivió con la influencer

Pero, tal y como se pudo ver en el programa de Socialité Club, Alejandro Albalá, quien también fue novio de Suescun, le dio una recomendación al colaborador. Albalá se encontraba en una relación con la concursante durante la edición de Supervivientes 2018.

Una época donde, al parecer, ella le fue infiel con Logan. Por ello, ha querido advertirle a Jiménez de lo que se le puede venir encima. «Creo que Kiko debería de estar un poco asustado porque, al final, Sofía se ha liado con Logan y con Abraham», dijo. «El zorro cambia de pelaje, pero no de costumbres», sentenció.