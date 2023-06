Claudia Martínez confirma los detalles de su ruptura con Mario González

El romance de Claudia Martínez y Mario González ha sido tan intenso como breve. La pareja, participantes de la penúltima edición de La isla de las tentaciones con otras parejas, ha puesto punto y final a su noviazgo apenas un mes y medio después de que saliera a la luz su relación.

Los rumores sobre una posible infidelidad de Mario González a Claudia Martínez con una misteriosa mujer con la que fue grabado, han llevado a la ex novia de Javi Redondo a dar explicaciones, aunque lo ha hecho de una manera muy sutil.

La influencer catalana ha confirmado su ruptura a través de un vídeo publicado en su cuenta de Tik Tok, en el que confiesa que este va a ser su primer verano soltera, después de dos años con pareja, tras haber mantenido una relación con Javi y luego con Mario, compañero y amigo de este en La isla de las tentaciones.

Por otro lado, a través de un directo publicado también en su cuenta de Tik Tok, Claudia ha roto su silencio: «Que cada uno haga lo que quiera, somos libres. No estoy con nadie, así que nadie me debe ninguna explicación, nadie me ha engañado ni me ha puesto los cuernos».

«Yo he salido de una relación muy, muy mala y lo he pasado muy mal», aseguró, después de haberle dejado de seguir en las redes sociales. Además, Claudia asegura que se arrepiente de no haber tenido más «tiempo para estar sola», pues comenzó su relación con Mario poco después de terminar con Javi Redondo.

Claudia también ha confesado sentirse agobiada con tanta gente opinando sobre su vida. «No llevo bien las críticas, que todo el mundo se meta en todo lo que hago y que me juzgue». Y añade: «Es una decisión que hemos tomado, bueno, que se ha tomado y ya está», para concluir el tema.