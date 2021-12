Charo Reina no quiso faltar al homenaje que Telecinco preparó a Rocío Jurado el pasado martes. Tras haber sido una de las amigas más conocidas es la artista, la folclórica y actriz española cantó durante el especial ‘El último viaje de Rocío’, así como también le dedicó unas bonitas palabras a la más grande.

Después de que durante muchos años se rumorease sobre una supuesta enemistad entre ambas, finalmente Charo Reina desveló el verdadero motivo de lo que ocurrió entre ellas en el especial ‘El último viaje de Rocío’ que La Fábrica de la Tele había preparado.

«Rocío Jurado se enfadó porque el día después de su boda con Ortega Cano, estuve invitada al programa de Maria Teresa y, por una serie de circunstancias, dije que el pescado que se sirvió en la comida no estaba muy allá» explicó Charo Reina a las cámaras del programa. «A ella le sentó muy mal y estuvo mucho tiempo sin hablarme y sin tener ningún tipo de relación».

De Lorena Gómez, a Charo Reina: las actuaciones de ‘El último viaje de Rocío’, vídeo a vídeo ❤️ #ElUltimoViajeDeRocio https://t.co/MyCkVlNoEl — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 14, 2021

Sin embargo, la reconciliación entre ellas no tardó en llegar. «En la boda de mi prima Maite, yo estaba sentada de espaldas a ella. Rocío estaba una mesa detrás. En una de las veces que me volví, vi que estaba mirándome» siguió contando Charo Reina. «Me dijo: ¿tú no piensas darme un beso hoy?’. Y claro, yo respondí: ‘Tengo entendido que estás enfadada conmigo’».

Según las palabras de la propia Charo Reina, Rocío Jurado, con una sonrisa de oreja a oreja, se levantó y se acercó a folclórica y actriz española. «‘Ven paca y dame dos besos, déjate de tonterías’ me dijo, y así nos reconciliamos», contó muy emocionada.