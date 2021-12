Rosa Benito se ha enterado en pleno directo de la última bomba de Rocío Carrasco. Tal y como ha informado Telecinco, el próximo 14 de diciembre la hija de la artista será la protagonista de un programa especial que han realizado en homenaje a Rocío Jurado. Una emisión que promete dar mucho de qué hablar y en el que quedará al descubierto la herencia más íntima y secreta de la cantante.

Al respecto, el director David Valldeperas ha anunciado que este nuevo proyecto será presentado bajo el título de ‘El último viaje de Rocío’. Además, han explicado que se podrá ver cómo 18 contenedores llenos de objetos, recuerdos y, sobre todo, documentación de la artista serán trasladados hasta el lugar donde se rodará ‘En el nombre de Rocío’. Asimismo, se trata de una noticia que ya ha llegado a oídos de la familia Mohedano y por la que Rosa Benito ya se ha pronunciado.

Rosa Benito, al ver el avance de ‘El último viaje de Rocío’: «No creo que haya ningún documento comprometido» #YaSonLasOcho9D https://t.co/VWoiQbBR1A — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) December 9, 2021

Ha sido en exclusiva para ‘Ya son las 8’ donde la colaboradora ha hablado del tema. «Me estoy emocionando por escucharle a ella decir que lo que más le gusta es cantar y que lo seguiría haciendo hasta muy viejita», ha dicho Rosa Benito con brillo en los ojos y la voz entrecortada.

Pero, sin pensárselo dos veces, la colaboradora ha realizado una petición in extremis antes de que el programa sea emitido. «Yo solo quiero que el nombre de Rocío Jurado quede limpio, es lo único que ella ha hecho en su vida. No meterse con nadie, no juzgar a nadie ni a nada y luchar por su carrera y dejar un legado en la música», confesó.

«Su heredera sí tiene que saber o por lo menos se tiene que haber preocupado de lo que hay ahí. Desmanteló una casa con más de 40 años de historia y ella no tiraba nada. La casa tuvo que ser vaciada para venderla, mi sobrina Rocío sí tiene que saber lo que había», ha comentado Rosa Benito.

«No creo que haya ningún documento comprometido, quiero creer que no lo hay. Ella amaba a su familia ante todo y era feliz reuniendo a todos siempre», sentenció. Unas palabras con las que mostró su emoción y preocupación por lo que se avecina.