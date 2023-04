Chanel no actuará en ‘Eurovisión 2023’ mientras que el resto del top5 de ‘Eurovisión 2022’ lo harán

Chanel, no actuará en la final de Eurovisión 2023 el próximo 13 de mayo en Liverpool. A pesar de que los organizadores del festival han desvelado que los primeros 5 finalistas de la edición pasada serán los encargados de poner el broche de oro con sus actuaciones; la cantante de SloMo quien logró enamorar a Europa, quedando en tercera posición en el 2022, no acudirá a la gran final del festival. Algo que ha llamado mucho la atención a los seguidores y no entienden los motivos.

Los fans del artista se han quedado en shock al enterarse de la noticia. Al no haber recibido ninguna comunicación ni por parte del festival, ni por parte del equipo del artista, los rumores han ido en aumento. Muchos creen que ha sido la organización la que ha decidido prescindir de su actuación, y otros creen que que podría haber sido la propia cantante o su equipo los que hayan negado a su visita al certamen de Liverpool. Cabe mencionar también que Chanel no actuó en la última gala del Benidorm Fest aunque sí estuvo para darle el premio a Blanca Paloma.

🚨 Chanel desmiente que haya rechazado la participación en el Interval Act de Eurovision a través de TikTok! “Si fuera por mi estaría repartiendo jugo de mængo…” pic.twitter.com/Ye14W4Z4fA — Chanel Terrero Spain (@ChanelTSpain) April 17, 2023

Tras una noche de intriga, y de muchas preguntar por parte de sus fans, tratando de saber qué es lo que ha pasado; Chanel, a través de sus redes sociales, ha querido aclarar que todos los vídeos están saliendo en Tik Tok y en otras plataformas similares, son solo bulos. Según ha escrito la artista en Twitter, ella estaría encantada de repartir jugo de mango entre todos los asistentes.

Ante un comentario bastante desafortunado por parte de un usuario de Twitter donde ponía: «Sí la han invitado casi seguro, pero al igual que en el Benidorm Fest, tanto ella como su equipo han dicho que no”, escribía. Un comentario que no le sentó nada bien a la cantante y que respondió al momento como una reina: «como diría Rosalía en su directo infórmate un poco y luego hablas”, sentenciaba.