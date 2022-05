Chanel: el dineral que valdría el traje de Palomo Spain para ‘Eurovisión 2022’

No es ningún secreto que el pasado sábado 14 de mayo vivimos un momento histórico para España. Y todo por la brillante actuación de Chanel con ‘SloMo’ en el PalaOlímpico de Turín, con la que consiguió hacer vibrar a todo el estadio pero también a toda Europa. Hecho por el cual consiguió un magnífico tercer puesto, el mejor resultado en el festival en 27 años.

Recientemente, Chanel fue protagonista del programa ‘La noche D’ de La 1 de Televisión Española. La artista recibió muchas sorpresas y, entre ellas, se encontraba la visita de Palomo Spain. Recordemos que él fue el diseñador del traje que la artista lució en el Festival que se celebró en Italia.

Se trata de dos prendas que han sido elaboradas exclusivamente para Chanel. Entre otros datos curiosos, cuenta con 50.000 cristales de Swarovski cosidos a mano. Durante su participación en el programa de Eva Soriano, Alejandro Gómez Palomo y la representante de España en ‘Eurovisión 2022’ han dado detalles del proceso de creación de ese traje que, pase lo que pase, ya es historia.

¿Cómo fue el proceso para crear el vestido de Chanel? Nos lo cuenta Palomo Spain en #LaNocheDChanel. ⭕https://t.co/lsNkRVcPqB pic.twitter.com/btpF5KGeLU — RTVE (@rtve) May 17, 2022

En cuanto se le preguntó por el valor de esta prenda, Palomo Spain no tardó en responder: “Es incalculable”. Eso sí, ha querido profundizar en cuánto puede llegar a costar este diseño: “Estoy seguro de que es el traje más caro de la historia de España en Eurovisión”. Una confesión que llegó después de que se comentara en ‘La noche D’ que, hasta el momento, el más caro fue el de Edurne, que costó unos 15.000 euros.

El reconocido diseñador de moda, respecto al traje que Chanel lució en su actuación en Turín, “a la hora de venderlo valdría dos o tres veces más que el de Edurne”. Por si fuera poco, el andaluz confirmó que sí que había cobrado por realizar este exclusivo trabajo para la representante de España en ‘Eurovisión 2022’.

Eso sí, aseguró que no había cobrado tanto como si se hubiese tratado de una venta final. Y todo porque ha recibido ayuda por parte de diversas marcas que no dudaron un solo segundo en participar, de manera activa, en este proceso. Por lo tanto, aunque no se ha otorgado una cifra exacta, con la estimación realizada respecto al vestido de Edurne, podemos imaginarnos que el valor del traje de Chanel es realmente alto. ¡No merece menos!