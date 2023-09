“Casi me ahogo”: así fue el día que Roberto Leal salvó la vida de su madre

El estreno de la nueva temporada televisiva de Antena 3 está siendo absolutamente arrollador, de eso no cabe la menor duda. Uno de los programas que ha regresado ha sido Joaquín, el Novato, show que sorprendió a los espectadores al presentar a Roberto Leal como uno de sus invitados de la noche.

La entrevista del presentador de Pasapalabra podría calificarse como una de las más emotivas y personales, hasta el momento. Pero, el relato que dejó a Joaquín sin palabras fue el de la madre del invitado, Mercedes, quien confesó que Leal le había salvado la vida durante un día de vacaciones en la playa.

😍 Ahora sí que estamos todos.

¿Somos los únicos que creemos que con @RobertoLealG y @joaquinarte puede pasar cualquier cosa? 😂#NovatoRobertoLeal

Directo ▶️ https://t.co/HMc1MGEiqX pic.twitter.com/srL4tGwVCd — Antena 3 (@antena3com) September 21, 2023

«Es cierto, mi Rober siempre ha esto muy pendiente de nosotros desde chico», afirmó Mercedes. Un cuidado y un amor indudable que le llevó a salvarle la vida a su progenitora durante su paso por la playa de Nerja, Málaga. «Casi me ahogo, el pobre me pone de pie y me estaba ahogando en la orilla, para que veas lo que es el miedo», recordó.

«Si no es por él, me ahogo. Y mi marido comiendo paella en el chiringuito», agregó con humor. Un susto que, con el tiempo ha transformado en una anécdota más de su vida. Un día que nunca podrá olvidar y que la madre de Roberto Leal siempre relata con mucho cariño.

Ante sus palabras, Joaquín no pudo evitar quedarse absolutamente sorprendido. Sin lugar a duda, una entrevista muy especial donde el público pudo conocer un poco del lado más desconocido del presentador de Pasapalabra.