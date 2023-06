‘Mi casa es la tuya’ desaparece de forma drástica de la noche de los lunes

Mi casa es la tuya sufre un importante revés después de emitir la entrevista a India Martínez. Telecinco ha tomado una drástica decisión con el programa de entrevistas íntimas de Bertín Osborne, que desaparece de las noches del lunes de forma completamente inesperada.

Hasta ahora el espacio ha recibido a invitados como Jesulín de Ubrique, Nacho Cano, Fernando Verdasco, Pocholo Martínez-Bordiú y, por último, la cantante cordobesa. En todas estas entregas las audiencias han sido discretas, por lo que la cadena ha decidido mover ficha.

Tras la finalización de Got Talent: All Stars, la noche de los sábados se ha quedado vacía, un hueco que se llenó con una nueva recopilación de los mejores momentos de la temporada. Como era de esperar, esta estrategia no podía continuar mucho más y la cadena tenía que buscar un recambio tras la cancelación de Déjate querer.

Pese a los rumores que llegaron a decir que sería Cristina Tárrega y su La vida sin filtros, por el momento la noche del sábado pasa a ser de Bertín Osborne. Tras la entrevista a India Martínez del pasado lunes, Mi casa es la tuya salta al fin de semana.

La cantante @LuzCasalOficial se sincera con Bertín Osborne sobre los aspectos más personales de su vida 🏡✨ 📺 #MiCasaEsLaTuya cambia de horario: el sábado a las 22:00 en @telecincoes ▶ https://t.co/7dTxzdczme pic.twitter.com/dqPsl2drxY — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 13, 2023

Luz Casal será la primera invitada que pase por este nuevo día de emisión, teniendo la complicada misión de frenar a La Voz Kids, que se encuentra en sus fases finales. En el resto de canales la competencia será el cine de TVE y Cuatro, mientras que laSexta seguirá apostando por su tertulia laSexta Xplica.

Por ahora no se sabe qué programa ocupará la noche del lunes, que ahora queda libre. Si nos guiamos por la intensa promoción que Telecinco está haciendo en las últimas semanas, todo apunta a que Me resabala y el ya mencionado La vida sin filtros deberían ser los elegidos, aunque habrá que esperar a que se confirme en los próximos días.