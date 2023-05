‘Mi casa es la tuya’: Nacho Cano se sincera sobre su pasado con las drogas y qué le hizo parar

Nacho Cano se convirtió en el protagonista de la nueva entrega de Mi casa es la tuya. El músico concedió una entrevista muy sincera a Bertín Osborne en la que hizo un repaso a toda su vida, tanto personal como profesional, recordando desde los inicios hasta el final de Mecano.

El éxito de Mecano cuando apenas eran unos adolescentes les cambió la vida de manera arrolladora a los tres integrantes, algo muy difícil de gestionar emocionalmente, hasta el punto que hubo un momento en el que colapsaron.

«Durante los cinco primeros años no hubo ningún tipo de gestión de la fama. Hubo más bien ingestión e indigestión», recordaba el músico. Sin embargo, también explicó que los inicios no fueron fáciles: «Era un momento malo para los grupos. Todo el mundo nos decía que los tríos no vendían”. Sin embargo, un día eso cambió y comenzaron a hacer historia.

Nacho Cano habla sobre el éxito de Mecano: “Nosotros no hacíamos canciones de amor ni protesta. Hacíamos mini películas y tuvimos la fortuna de ser dos compositores” #MiCasaNachoCano pic.twitter.com/pHJNO3D04J — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) May 22, 2023

Nacho Cano también hizo referencia a su pasado con las drogas. «Tuve un colapso importante de salud. Lo tuve jovencito, a los 23 años”, recordó. «Fueron unos años en los que no había medida, no teníamos tampoco información. De hecho, de mi grupo murieron prácticamente todos. Nos lo pasamos muy bien, pero nos pegábamos unos festivales que no tenían fin», aseguraba el músico.

Los excesos le llevaron a sufrir un fuerte colapso que le hicieron recapacitar. Un día, Nacho Cano se encontraba en Londres junto a Hans Zimmer, quien le ayudó a salir del camino oscuro: «Me metió en un sitio. Estuve ahí unos días y cuando salí me fui a un museo a ver a Tutankamón. Me puse delante un rato y cambió todo», revelaba frente a Bertín Osborne.

35 años después, Nacho Cano no ha vuelto a consumir: «Desde ahí, nada de drogas ni estupefacientes. Probé todo. La suerte que tuve es que mis años intensos fueron pocos. La salud es fundamental. Incluso para divertirse hay que estar sano», concluía el compositor en Mi casa es la tuya.