India Martínez hace una inesperada confesión: “Me apuntaron con una pistola”

India Martínez se convierte en la gran protagonista del nuevo programa de Mi casa es la tuya. Tal y como ha promocionado Telecinco, este lunes 12 de junio a las 22:00 horas, Bertín Osborne recibirá a la cantante para dar inicio a lo que promete ser una de las entrevistas más personales de su carrera.

Un encuentro donde la intérprete de Olvidé Respirar abre su corazón como nunca antes lo había hecho y habla de sus orígenes en el humilde barrio de Las Palmeras, donde se encontraba en riesgo de exclusión social. Además, confiesa algunos de los momentos más traumáticos de su vida y cómo le afectaron con el paso del tiempo.

«Vi a un padre de una amiga y le dije: ‘Hola, ¿qué pasa?, ¿qué tal?’. Se levanta y me apunta con una pistola», le explica al presentador. Una confesión que deja a Bertín Osborne absolutamente anonadado. «¿A ti?», le pregunta sin dar crédito a lo que le cuenta. Un suceso que le vuelve a confirmar, asegurando que se convirtió en uno de los peores momentos que vivió durante su infancia en Córdoba.

«Sí, me apuntaron con una pistola», afirma. Asimismo, la artista sorprende al revelar cómo fue su vida por aquel entonces y cómo es, en realidad, Jenifer Yésica Martínez Fernández, la mujer que se esconde tras el nombre artístico de India Martínez. «Era una niña muy tímida obsesionada con la música. Creo que era hasta una vía de escape», destaca.

La música siempre ha sido su vía de expresión y de escape, algo que ha estado con ella prácticamente toda la vida. «Mi madre se da la vuelta y no me encuentra. Entonces se gira y me ve con las cajeras, subida a una silla, cantando por Antonio Molina», recuerda con humor una divertida anécdota de su infancia. Sin lugar a dudas, un programa que promete no dejar indiferente a nadie.