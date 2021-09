No es ningún secreto que el fichaje de Carmen Borrego por ‘Sálvame’ se ha convertido en uno de los que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. La ex tertuliana de ‘Viva la vida’ aterriza en el plató de las tardes de Telecinco con muchísimos frentes abiertos no solamente con compañeros de profesión, sino también con su familia.

Alejandra Rubio, en el programa presentado por Emma García, quiso reaccionar al fichaje de Carmen Borrego por ‘Sálvame’. Unas declaraciones muy esperadas que, sin lugar a dudas, han generado mucha controversia. La joven dejó claro que, para ella, “estar bien de la cabeza es más importante que el dinero”.

De esta manera, Carmen Borrego quiso responder a su sobrina en ‘Sálvame’: “No voy a seguir con el juego de ella me dice y yo le digo”, comenzó diciendo. Lejos de que todo quede ahí, la hija de María Teresa Campos quiso dejar claro que “no voy a contestar porque no me gusta esta guerra”.

El zasca de Carmen Borrego sobre Terelu y Alejandra Rubio en su debut en #Sálvame: «Yo fui la primera en @VivaLaVidaT5, vamos a ver si no vienen ahora detrás» https://t.co/6V9M4hNTXY — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 6, 2021

A pesar de todo, la nueva colaboradora de ‘Sálvame’ sí que quiso tratar un asunto muy concreto: Cómo, desde hace un tiempo, su relación con su sobrina ha cambiado drásticamente. “Antes teníamos mucha complicidad. Cuando Alejandra tenía 15 años me buscaba para contarme cosas y decirme que intercediera con su madre”, aseguró Carmen Borrego.

Es entonces cuando confesó que “ahora, desde que ha empezado una carrera en televisión y se le conoce más, ha cambiado esa complicidad y tiene más con su madre”. Aprovechando la ocasión, la nueva colaboradora de ‘Sálvame’ confesó que el verdadero motivo de su distanciamiento con Alejandra Rubio no es la televisión, sino la madurez personal y profesional de su sobrina.

No es ningún secreto que, durante los últimos meses, Carmen Borrego y su sobrina han sido protagonistas de diversos enfrentamientos en ‘Viva la vida’. En la actualidad no tienen una relación de lo más fluida pero, a pesar de todo, la hija de María Teresa Campos cree que “Alejandra es muy buena y tiene suerte de poder decir y hacer lo que quiera”.