Carmen Borrego responde a Manuel Cortés en ‘Sálvame’: «No soy una mentirosa»

El pasado miércoles 21 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. Entre otras cuestiones, vimos cómo decidieron comentar las declaraciones que Manuel Cortés había hecho, en exclusiva, para Diez Minutos. Entre otras cuestiones, negó en rotundo las palabras de Carmen Borrego respecto al enfrentamiento del cantante, Alma Bollo y Raquel Bollo con Isa Pantoja tras una gala.

Recordemos que la hija de María Teresa Campos llegó a reconocer que la hermana de Kiko Rivera abandonó el plató “temblando”. Algo que Manuel Cortés ha negado rotundamente que estos hechos sucedieran. “No soy una mentirosa ni una sinvergüenza”, comenzó diciendo Carmen Borrego en Sálvame.

Lejos de que todo quede ahí, la tertuliana aseguró que, con sus declaraciones, trató de suavizar en la medida de lo posible todo lo que vivió aquella noche. “Hubo mucha tensión en el plató provocada por ellos y por su madre”, comenzó diciendo. “Me llevé a Isa y no soy una sinvergüenza. Si no te quieres dedicar a esto, no sé por qué has ido a un concurso y por qué has dado una exclusiva”, añadió.

Carmen Borrego, a Manuel Cortés: “No sabéis comportaros en un plató, no sabéis respetar el trabajo de los profesionales»#yoveosálvame

Por si fuera poco, y dadas las circunstancias, la hermana de Terelu Campos quiso dar un paso más allá. ¿De qué forma? Asegurando que, en la última gala, se repitió en cierto modo esta situación. “No sabéis comportaros en un plató. No sabéis respetar el trabajo de los profesionales. ¡Os creéis más que nadie!”, exclamó.

Acto seguido, fue Kiko Matamoros quien tomó la palabra para dirigirse a Manuel Cortés. Entre otras cuestiones le hizo saber que, aunque está perfecto “dar titulares”, reconoce que “hay que darlos con sustancia y con algún cimiento”: “Decir que va a tomar medidas, supongo que judiciales, contra su prima es un chiste malo”.