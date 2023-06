El pasado lunes 5 de junio, Carmen Borrego tenía que haber acudido a su puesto de trabajo en Sálvame. Pero ella misma decidió no hacerlo, por no encontrarse de humor. A pesar de todo, sí que quiso entrar en directo a través de una llamada de teléfono, para desmentir algunas informaciones y poner fin a algunas especulaciones. Algo que provocó que Terelu Campos abandonase, por unos minutos, el plató.

Y lo hizo visiblemente emocionada. Es evidente que, dadas las circunstancias, no pudo evitar contener las lágrimas al escuchar a Carmen Borrego, que se había convertido en abuela en una situación complicada con su hijo. A pesar de todo, la colaboradora fue sincera: “Mi nieto ha nacido sano, que es lo importante. Mi hijo es muy feliz”.

Unos minutos después, Terelu Campos regresó al plató. Fue entonces cuando Carmen Borrego se mostró contundente a la hora de dejar claro que no se enteró del nacimiento de su nieto a través de la prensa: “Me enteré de que mi nuera estaba ingresada por el programa Fiesta, pero me enteré del nacimiento de mi nieto por mi hijo”.

El hijo de Carmen Borrego, pletórico tras ser padre https://t.co/LJOdubXKZp — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 5, 2023

Acto seguido, Borrego añadió lo siguiente: “No voy a hablar más de mi nieto porque es lo que él quiere”. Lejos de que todo quede ahí, y aprovechando esta llamada telefónica, la hermana de Terelu Campos confesó que ella misma ha sido quien ha tomado la decisión de no acudir al hospital a conocer a su nieto.

“No es momento de hacer un circo. Si esto no llega a ser mediático, yo hubiera estado ahí la primera. Pero para todo hay tiempo en la vida y, en estos momentos, podría perjudicarle, y no voy a hacerlo”, reconoció la hija de María Teresa Campos. De esta manera, incidió en que: “A mí nadie me ha prohibido nada. Todo es mi decisión”.