Terelu Campos, contundente con Belén Rodríguez tras sus palabras sobre María Teresa Campos

El pasado fin de semana, Belén Rodríguez se pronunció en Fiesta sobre su distanciamiento de las hermanas Campos. Un distanciamiento por el cual, la colaboradora no se atreve a ir a visitar a María Teresa Campos, algo sobre lo que Terelu Campos se mostró muy contundente este lunes en Sálvame.

Tras las palabras que Belén Rodríguez dedicaba a María Teresa Campos en directo durante el programa Fiesta, Terelu contestaba a su compañera y ex amiga, respondiendo a su deseo de ir a visitar a la veterana presentadora a su casa.

«Echo de menos a Teresa, claro. Estoy informada de cómo está Teresa, para mí es la única parte mala. No voy a hablar de Teresa, la echo de menos y la quiero demasiado», dijo Belén Rodríguez, unas palabras tras las cuales Terelu se dirigía a ella a través de la pantalla.

Terelu Campos, a Belén Ro: «Si quiere ir a ver a mi madre, no tiene ni que verme a mí ni a mi hermana ni a nadie»#yoveosálvamehttps://t.co/p47PQcZ64w — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 22, 2023

«Las puertas de casa de mi madre están abiertas para Belén Rodríguez, quiero dejarlo muy claro públicamente. Si Belén quiere ir a ver a mi madre no tiene ningún problema, no tiene ni que verme a mí ni a mi hermana, solo tiene que verla a ella», dijo de manera tajante la hija mayor de María Teresa Campos.

No obstante, Terelu Campos quiso aclarar algo más: «Yo ya este mensaje se lo mandé hace ya unas semanas, a través de una persona. No tiene que pasar por mí ni tener ninguna autorización, ella no necesita autorización para ver a mi madre, que quede claro».

Terelu quiso aclarar ese asunto públicamente después de que Belén Rodríguez dijera que lo único que le daba pena de su distanciamiento con las hermanas Campos era no poder visitar a María Teresa Campos, un mensaje que compañeros de Terelu, como Kiko Matamoros, afearon.