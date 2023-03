Terelu Campos se encuentra con Pipi Estrada en directo en plena “misión” para ‘Sálvame’

La emisión de Sálvame del pasado jueves dio comienzo con un acontecimiento inesperado. Terelu Campos y Adela González arrancaban el programa sin saber qué hacer dado que el cue estaba en negro sin mostrar sobre qué debían de hablar. Ellas creían que se trataba de un problema técnico hasta que el director del programa ha salido en su rescate.

David Valldeperas les ha encargado la “misión” de descubrir por qué dos famosos personajes televisivos han roto su amistad. Uno de ellos es amigo de la hija de María Teresa Campos, por lo que la colaboradora ha debido abandonar el plató para ir en su búsqueda. Al salir se ha topado de sorpresa con que no había ningún coche esperando para llevarla. Ella misma debía arreglárselas para llegar hasta el barrio de Salamanca en Madrid y ha optado por hacer autostop.

El horario era bastante complicado ya que la mayoría de coches que conseguía parar tenían algo urgente que hacer y no podían llevarla hasta el centro. Poco después ha aparecido una chica a pie que se ha ofrecido a llevarla. Mientras la voluntaria ha ido a por su coche, Terelu Campos ha tenido otro encuentro sorpresa. Pipi Estrada ha aparecido de la nada dispuesto a llevarla. “Ya tengo coche, gracias de todas maneras”, ha declinado educadamente la oferta ella misma. “Ha visto la ocasión y ha dicho ¡Uh! O lo habéis llamado vosotros que sois buenas personas”, ha comentado la colaboradora a las cámaras de Sálvame.

Durante el viaje se ha descubierto que la hija de María Teresa Campos se dirigía a la casa de Boris Izaguirre y que el motivo era su distanciamiento Tamara Falcó. La aristócrata hizo hace poco unas declaraciones sobre la sexualidad que no sentaron nada bien a su amigo. Boris las criticó en un artículo, aunque después se arrepintió y pidió perdón. Sin embargo, todo apunta a que se ha abierto una brecha entre ellos que las disculpas no ha cerrado.

El periodista no se encontraba en esos momentos en casa, pero sí que lo estaba su marido Rubén que ha atendido a las cámaras del programa muy amablemente. “No os preocupéis, no pasa nada, no es para preocuparse”, ha declarado restándole peso a la situación. Al preguntarle por la boda de la hija de Isabel Preysler ha confesado que no había revisado el buzón y no sabía si les había llegado la invitación. Por último, ha comentado que “da por hecho” que sí que van a acudir a la ceremonia y que “todo va a salir bien”.