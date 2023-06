Carmen Borrego confiesa el motivo por el que no va a ir al hospital a conocer a su nieto

El pasado lunes, en la nueva entrega de Sálvame, fuimos testigos de cómo Carmen Borrego decidió ausentarse de su puesto de trabajo. Y todo como consecuencia del nacimiento de su nieto, lo que provocó que su reaparición se retrasase. “No he ido porque no estaba con ánimo”, confesó a sus compañeros a través de una llamada de teléfono.

Entre otras cuestiones, la hija de María Teresa Campos confesó en Sálvame cómo se encontraba tras haberse convertido en abuela. Como no podía ser de otra manera, Terelu Campos acabó emocionándose al escuchar a su propia hermana. Tanto es así que decidió abandonar el plató por unos cuantos minutos.

Y todo porque el nacimiento de este bebé llega en un instante en el que la relación entre madre e hijo no es la mejor. Hasta tal punto que Carmen Borrego ha tomado una de las decisiones más complicadas de su vida. ¿En qué consiste, exactamente? En no ir al hospital a conocer a su nieto.

Carmen Borrego no acude a #yoveosálvame tras el nacimiento de su nieto: “No ha querido venir a trabajar porque no se encuentra con ánimo” https://t.co/sXXpGZiyAQ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 5, 2023

Al ser consciente de que pueden surgir un gran número de especulaciones, Carmen Borrego ha querido contar en Sálvame el motivo por el que ha dado este paso: “No voy al hospital porque ahora lo importante son ellos y su bebé, y quiero que estén tranquilos”, confesaba, con la voz visiblemente entrecortada.

Aun así, a pesar de todo el sufrimiento de los últimos meses, la colaboradora del programa de Telecinco está completamente convencida de que dentro de muy poco va a poder conocer a su nieto, algo que le hace muchísima ilusión. “No le conozco, pero ya le quiero”, reconoció la hija de María Teresa Campos.

Por si fuera poco, Carmen Borrego quiso incidir en la decisión que ha tomado: “Nadie me ha prohibido absolutamente nada, pero no es momento de hacer ningún circo. Es el momento de que estén tranquilos. Mi nuera debe estar tranquila y recuperarse lo antes posible”. Es más, dejó claro que: “Mi hijo, mi nieto y mi nuera me tendrán aquí para lo que necesiten (…) Estoy feliz de que mi nieto haya nacido sano. Soy muy feliz de ser abuela”.