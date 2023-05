Carmen Borrego da detalles sobre el estado de salud de María Teresa Campos

Este martes, en Sálvame, Carmen Borrego se sinceró con Jorge Javier Vázquez sobre el delicado estado de salud de su madre, María Teresa Campos, haciendo hincapié en lo difícil que había sido el Día de la Madre para ella y para Terelu.

«Ha sido un día duro, más por lo de mi madre que por lo de mi hijo. Lo de mi hijo quizás tiene más solución, pero lo de mi madre ya es difícil», explicó la colaboradora. «Ha llegado el momento en el que tenemos que hablar con naturalidad, porque no hay nada malo, hay muchas familias que sufren lo que estamos sufriendo», añadió.

Carmen Borrego se abrió como nunca al relatar la situación que están viviendo Terelu y ella con su madre: «No sé qué pasará el día de mañana y cuando no nos conozca, pero hoy por hoy nos reconoce, que es mucho. Ahora mismo nuestra prioridad que esté tranquila, porque feliz es más complicado», manifestó.

Carmen Borrego, sobre el estado de salud de Mª Teresa Campos: «Tenemos la suerte de tenerla y de que nos conozca»#yoveosálvamehttps://t.co/TwFtFwulhj — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 9, 2023

Por otro lado, Carmen Borrego quiso agradecer a sus compañeros como están tratando el asunto: «Sentimos el apoyo de los compañeros de Sálvame. Nos sentimientos muy apoyadas por la dirección y la cúpula que ha entendido que son momentos de no hablar de ella y dejarle descansar. La gente es muy morbosa y quiere saberlo todo… Gracias a este programa me siento otra persona, he aprendido a llevar las cosas de otra manera».

Visiblemente emocionada, la colaboradora expresó que: «La vamos a ayudar en todo. Lo más importante es que no sufra». Además explicó que «ella sigue teniendo su mundo profesional, y es raro el día que no me pongo con ella a hacer una escaleta. Ya no sé qué inventarme».

Jorge Javier Vázquez dio las gracias a Carmen Borrego por su generosidad y le confesó su profunda pena. «Te lo tenemos que decir porque todo ha ido muy rápido. Me gustaría ir a verla, pero yo lo he entendido perfectamente», le dijo el presentador. «Le he dicho Jorge quiere venir a verte y me ha dicho mejor charlamos en un plató de televisión», le respondió Carmen Borrego.

«En esta maldita enfermedad el problema es darte cuenta de los que sufren. Ver a tu madre con ansiedad y con cosas con las que no la puedes ayudar… Nos deberían enseñar a todos a lidiar con esta enfermedad, no sabes cómo tienes que actuar», reivindicó Carmen Borrego.