Carlos Sobera se pronuncia sobre su posible salida de ‘First Dates’: «Llega un momento en el que…»

Todo comenzó el 17 de abril del 2016, fecha en la que la cadena Cuatro sorprendió a sus espectadores con su nueva apuesta audiovisual: First Dates. El formato televisivo se presentó como un programa donde sus participantes acudían para conocer a su potencial pareja ideal. Un encuentro que es grabado para ser emitido en televisión, pero donde tienen la oportunidad de conocer a su media naranja según los resultados de un exhaustivo test de compatibilidad. Un programa que ha sido capitaneado, desde el primer día, por Carlos Sobera. Pues, el comunicador vasco es el encargado de recibir a los solteros que llegan al restaurante del amor.

Desde ese primer día han pasado casi 10 años, pero Carlos Sobera sigue al pie del cañón. Por ello, recientemente, ha concedido una entrevista donde ha hablado de su labor en el formato. Un trabajo que, por lo que ha confesado, es más laborioso de lo que la gente se cree. Pues, hay que tener en cuenta que Cuatro emite nuevos programas de lunes a viernes. Por lo tanto, es necesario tener contenido constante del show televisivo. Una serie de declaraciones donde también ha hablado de su futuro en el mismo como presentador.

«Este es el único programa diario que yo conozco que no se graba en un día, sino que se graba todos los días. Entonces hay que tener un gran amor y una gran pasión para estar todos los días grabando de lunes a viernes», ha respondido para Fórmula TV. Una entrevista muy personal donde Carlos Sobera confesaba al medio que una de las cosas más duras es «madrugar y grabar cada día».

«Es una particularidad que hace que el programa tenga algo especial también», señaló. Sorprender a la audiencia con una nueva tanda de solteros no es fácil, pues es necesario que hayan largas jornadas de grabación y citas. «No se pueden traer 25 personas cada día y hacer que el esfuerzo de la producción del programa y la inversión fuera menor», explicó.

«Tienes que cuidarlo y mimarlo si quieres realmente que cada pareja que llega aquí dé lo mejor de sí misma», dijo con honestidad. Pues, para que los participantes se sientan cómodos y dejen de lado los nervios, siempre intentan hablar con ellos para romper el hielo. Una labor del equipo de First Dates que refleja lo importante que son para el buen funcionamiento del programa.

Carlos Sobera sobre First Dates: «Abandonaremos todos el barco, pero antes no»

Cabe señalar que el presentador no solo trabaja como comunicador en el show de citas a ciegas. Actualmente, Carlos Sobera realiza también funciones en la obra Inmaduros, en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Por ello, el citado medio le preguntó por su ajetreada agenda y su compatibilidad con el programa de Cuatro.

«Los presentadores cuando tenemos un éxito, y este lo es, lo que queremos es convivir con él hasta que ya falleces por muerte natural. Llega un momento en el que la edad pesa en los programas, en este llevamos casi 9 y no pesa, pero cuando llevemos 23 o 24 empezará a pesar. Entonces abandonaremos todos el barco, pero antes no», sentenció. Unas declaraciones con las que dejaba claro que todavía queda First Dates para rato, sí la audiencia quiere.