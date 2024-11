First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. No es ningún secreto que Carlos Sobera, Laura Boado y el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. Por si fuera poco, cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de encontrar a su media naranja. El pasado miércoles 6 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega. Uno de los protagonistas fue Josep, un catalán de 72 años. Entre otras cuestiones, reconoció que tenía «muy buena empatía con todo el mundo». El soltero fue más allá: «Me gusta conocer gente y siempre estoy de broma». Lo que nadie esperaba es que el comensal tenía algo preparado, y no para su cita.

«Tengo un regalo para Laura y las gemelas», aseguró Josep, entregando a las tres unas piedras personalizadas. Acto seguido, el comensal dejó completamente sin palabras a Carlos Sobera al contarle su historia: «He sido campeón del mundo. Bueno, estoy en el Récord Guinness de comer calçots. Me comí 350». El presentador, como era de esperar, se ha quedado verdaderamente impactado: «¿Qué me estás contando?». En cuanto al amor, el catalán confesó que estuvo 30 años casado con una estadounidense que apenas conocía: «No la conocía porque vivía en Los Ángeles y le dije ‘¿te quieres casar?’. La cagó, dijo que sí. Me casé y la traje». El presentador no daba crédito, por lo que Josep fue más allá: «¡Te lo juro! Y duró 30 años». Sobera seguía sin palabras: «No me comas más el coco», espetó. Su cita para esa noche era Carmen que, para empezar, se negó a decir su edad.

«Me llevo muy mal con la edad que tengo, por eso nunca la digo», comenzó diciendo la comensal, y añadió: «Mi espíritu y mi edad no van al mismo ritmo». Es más, se negaba en rotundo a decir no solamente su edad, sino también la de su hija y la de su nieta. Josep, en cambio, no tenía ningún problema a la hora de hablar de ello. «Para mí que tiene mie dad o menos, pero me es indiferente», aseguró el comensal.

Los dos se sentaron en la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. Carmen no tardó en hacer saber a su cita que no buscaba una pareja para convivir, ni mucho menos, puesto que se consideraba una mujer «bastante independiente». Su objetivo era encontrar a un hombre cerca de Segovia, que es donde vive actualmente: «No viajo por los animales y quiero dar con un loco como yo que tenga una finca al lado para pasear con los perros».

Tras una intensa velada en la que hablaron de sus vidas personales, los dos solteros pusieron rumbo al reservado. Carmen dejó muy claro que se negaba en rotundo a tener contacto físico con Josep. A pesar de todo, en la decisión final de First Dates, el catalán quiso tener una segunda cita con ella: «Ha habido conexión de buen rollo, pero no para nada más». Ella, en cambio, declinó esa propuesta puesto que quería a un hombre que viviese cerca de su ciudad.