No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas solteras que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con el firme objetivo de intentar conocer a su media naranja. En la entrega del pasado miércoles 6 de noviembre pudimos conocer a Valentina, una enfermera madrileña de 23 años. La joven se definió como «una viejecita en cuerpo de joven». De esta manera, reconoció lo siguiente al equipo del programa: «No hago lo que hace la gran mayoría de personas de mi edad, hago planes de persona más madura». A pesar de que se sentía feliz con su profesión, lo cierto es que no ha tenido muy buena suerte en el amor.

Eso sí, Valentina no tardaba en reconocer que tenía las cosas muy claras: «Me gustan los chicos altos, arreglados, morenos, con barba, que esté de buen ver y con personalidad». Su cita para esa noche era Kevin, un cubano afincado en Madrid que tenía 27 años y se dedicaba al sector financiero. Nada más verle, la soltera se quedó sorprendida: «Es un chico alto, moreno, con barba y tiene los ojos muy bonitos. Físicamente me ha cuadrado», reconoció ante las cámaras. Kevin, por su parte, tuvo una impresión bastante similar a su cita en First Dates: «Es una chica muy atractiva y tiene muy buen cuerpo». Tras unas primeras palabras, los dos comensales se sentaron en la mesa que tenían reservada para la velada. No tardaron en hablar sobre sus profesiones y de cómo estaban de acuerdo en que el aprendizaje continuo es algo verdaderamente esencial en la vida de las personas.

«Es una chica muy centrada, y eso es digno de admirar», reconoció el cubano. Poco después, quiso confesar a Valentina que sentía una profunda pasión por el gimnasio. Aunque no es algo que llevase al extremo, sí que le gusta ir dos horas al día. Algo que no llamó mucho la atención de la soltera: «Los chicos así no me van nada», confirmó.

Lejos de que todo quede ahí, los solteros decidieron hablar sobre la familia. Para la madrileña, era un «pilar fundamental en su vida», mientras que el cubano reconoció ser «antifamilia» por el simple hecho de haber crecido sin sus padres: «Tengo un concepto de la familia distinto. La familia es la que tú eliges», aseguró Kevin.

Como era de esperar, también hablaron del amor. Mientras él desvelaba que no buscaba nada serio y que tenía una hija, sí que hay algo que tenía claro: «No me cierro a tener más, a lo mejor un día se da». Unas palabras que no convencieron en absoluto a Valentina: «Necesito que tengan claro que quieran tener hijos».

En un momento dado de la conversación, después de que Kevin reconociese que era «un poquito machista», la soltera le hizo la siguiente pregunta: «Para ti, ¿qué es el feminismo?». Lo que no imaginaba era la respuesta que iba a recibir: «Es una mentira. Es una manera de manipular a la gente porque no tendría que haber feminismo», espetó el cubano. Ella, como no podía ser de otra manera, no quiso quedarse callada: «Si la época pasada hubiera sido normal, no tendría que existir. El feminismo significa igualdad, no la superioridad de la mujer».

El cubano trató de defender su postura: «Un día te cabreas conmigo y llamas a la Policía y, aunque no te haya tocado un pelo, me meten tres días en el calabozo». Valentina, visiblemente indignada, respondió: «Menos del 0,01% de denuncias de maltrato son falsas y, el resto, ¿qué hacemos con ellas?». Dadas las circunstancias, en la decisión final en First Dates, Valentina se negó en rotundo a tener una segunda cita con Kevin.