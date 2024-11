No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 5 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega en la que Carlos Sobera y Laura Boado recibieron a Antonio en el restaurante más famoso de la televisión. El soltero de 43 años, de Cádiz, era farmacéutico y reconocía que gran parte de su tiempo lo dedicaba a su trabajo. A pesar de todo, no dudó un solo segundo en reconocer que tenía una gran pasión y eran los aviones: «Soy piloto privado de aviones, pero como hobby simplemente». Por si fuera poco, reconoció que todavía no había conocido a la mujer de su vida, por lo que confiaba en que el equipo de First Dates hubiese sido capaz de encontrarla.

«Me suelo fijar en chicas pijas y que me sorprendan para bien», reconoció el soltero. Su cita para esa noche era Alicia, una almeriense de 33 años que, entre otras tantas cuestiones, se definía como una «mujer intensa»: «Tengo mucha energía, me gusta mucho hacer deporte. Algunos amigos me ven venir y se esconden». La primera impresión de ambos fue, a priori, bastante buena. La soltera, ante las cámaras de First Dates, reconoció lo que le había parecido el gaditano nada más verlo: «Antonio de primeras me ha transmitido nerviosismo, pero bueno, majo». Después de unas primeras palabras, ambos pasaron a la mesa que tenían reservada en el restaurante para disfrutar de la velada. De esta manera, la soltera comenzó a hablar de su profesión: «Soy cantante, voy donde me lleve la música». Acto seguido, especificó: «Canto rock». Algo que dejó sin palabras a su cita: «No te pega, pero te quiero ver cantando».

A pesar de que, a priori, al gaditano le gustó la profesión de la almeriense, lo cierto es que no pudo evitar poner en duda su estabilidad económica. Algo que comentó ante las cámaras del equipo de First Dates: «Lo veo incompatible con mi vida y profesión», reconoció. Lejos de que todo quede ahí, Alicia le hizo saber que uno de sus mayores sueños es formar una familia. Ese no era el caso de Antonio, puesto que ya tenía una hija de 10 años.

«Es el amor de mi vida, yo no quiero ser más padre», aseguró el soltero. Ante esta confesión, la almeriense llegó a una conclusión: «No es un problema que tenga una hija, sino que no quiera más hijos porque eso sí lo tengo muy claro. Alguna relación que he tenido ha terminado por eso», confirmó a los espectadores del programa que se emite en Cuatro.

Todo comenzó a empeorar considerablemente cuando Antonio se arriesgó a adivinar la edad de su cita: «Eres más joven que yo, parece que tienes 37 años», espetó, dejando completamente sin palabras a la soltera. «Te has pasado un poquito… Siempre me echan de más, 35, pero 37…». El gaditano, por su parte, se quedó sin palabras. Eso sí, no tardó en pedir disculpas: «No me imaginaba que me pusieran a una de 33».

La cosa se complicó aún más cuando llegó el turno de pagar la cuenta. Fue entonces cuando la soltera se dio cuenta de que su cita tenía nada más y nada menos que el carnet de piloto privado. Y no solamente eso, sino que no confiaba en absoluto en su profesión, debido a que quiso pagar la cuenta ya que «aún tenía que estabilizarse laboralmente».

Un comentario de lo más desafortunado que no gustó, en absoluto, a la comensal: «A lo mejor gano más que tú. Tengo una vida muy estable». Tras la velada llegó la decisión final en First Dates. Como era de esperar, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita con el otro. Ambos estuvieron de acuerdo en que estaban en etapas de vida completamente diferentes, y eso era algo en lo que no estaban dispuestos a ceder.