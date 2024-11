No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que tanto Carlos Sobera como el resto del equipo hacen un trabajo excepcional para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. Lejos de que todo quede ahí, cada vez son más los comensales que se acercan hasta el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. El pasado martes 5 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega en la que Joss se convirtió en uno de los protagonistas. Este soltero aragonés, de 60 años, reconocía que se sentía mucho más estadounidense que español. Entre otras tantas cuestiones, aseguró que era un gran aficionado a todo lo que tenía vinculación con la cultura country de Estados Unidos.

«Estuve en Dallas y me fascinó. Me gustan también los rodeos. Pienso que no he nacido en España y de hecho me iría a vivir allí», reconoció al equipo de First Dates. Por si fuera poco, se sinceró sobre el amor, alegando que no había tenido mucha suerte. A pesar de todo, sí que estaba abierto a conocer a una mujer que fuese «mitad ángel y mitad demonio». Su cita para esa noche era Constan, una catalana de 61 años. Entre otras tantas cuestiones, se definió como una mujer «atractiva y jovial»: «Veo gente más joven que yo y yo, para la edad que tengo, no me veo del todo mal», afirmó. La primera impresión de la soltera al ver a su cita no fue la que ella esperaba, ni mucho menos. Y es que se quedó horrorizada al ver el atuendo de Joss: «Me he echado las manos a la cabeza».

Lejos de que todo quede ahí, tirando de sinceridad con el equipo del programa, Constan fue más allá: «He pensado, ¿este hombre no vestirá así en la calle?». En el primer intercambio de palabras, el comensal habló a su cita de su pasión por la cultura estadounidense. La soltera mostró bastante indiferencia, a pesar de que el programa le sacó parecido con Dolly Parton.

Laura Boado no tardó en acompañarles hasta la mesa que tenían reservada para la velada. Los comensales no tardaron en tener un primer rifirrafe. ¿El motivo? Constan acabó echando muchos más años a su cita. Algo que generó mucha indignación en Joss: «Me ha molestado porque las chicas jóvenes me han dicho que estoy muy bien para la edad que tengo».

Mientras la comensal reconocía que no tenía un estilo de música favorito puesto que dependía de su estado de ánimo, sí que dejó algo claro: no mostraba ningún interés en el country: «Yo no iría al fin del mundo a ver un rodeo. Además, hacen daño a los animales», aseguró Constan. Respecto a los animales, Joss aseguró que le gustaban los animales, pero los que «no le daban trabajo». Algo que indignó a la soltera: «Entonces no te gustan los animales».

A la hora de hablar de sexo, los comensales tampoco estaban de acuerdo. Mientras él se sentía cómodo con este tema, ella se negaba en rotundo a confesar cuánto tiempo llevaba sin mantener relaciones sexuales. Ante las cámaras de First Dates, la soltera acabó sincerándose: «Él quería sacármelo. Si me hubiese gustado igual se lo hubiera dicho». En la decisión final, ella se negó a tener una segunda cita con Joss. Éste estuvo de acuerdo, alegando que el alma de Constan «era mucho más mayor». ¡El amor no triunfó en esta ocasión!