El pasado lunes 4 de noviembre pudimos disfrutar de un nuevo programa de First Dates presentado por Carlos Sobera. De esta manera, fuimos testigos de cómo nuevos comensales acudieron al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar conocer a su media naranja. Una de las protagonistas de la noche fue Montse, una soltera catalana de 61 años que se definía como una mujer «jovial, alegre y con ganas de hacer siempre cosas». Entre otras cuestiones, aseguró que llevaba cuatro años sin pareja puesto que considera que aún no ha encontrado a la persona perfecta. Su objetivo es encontrar a alguien «con cultura y con la que se pueda hablar de todo». Es más, quiso especificar: «De deporte, de política». Su cita para esa noche era Elisabeth, una teniente catalana del ejército de 47 años: «Soy versátil, un poco camaleónica, me adapto al entorno. Lo mismo estoy en el Ejército que con una toga».

La primera impresión de las dos solteras fue bastante buena, sobre todo cuando se dieron cuenta de que ambas eran catalanas. Poco después de conocerse, Elisabeth intentó, aunque sin éxito, adivinar la edad de Montse. Y es que jamás habría pensado que se llevan nada más y nada menos que catorce años: «No los aparentas», reconoció. Algo que gustó a Monste: «Soy jovial». Tras unas primeras palabras, Carlos Sobera acompañó a ambas a la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Elisabeth reconoció que, a pesar de ser de Tarragona, se sentía «muy sevillana»: «Mi familia es de Andalucía». Monste no tardó en pronunciarse, entre risas: «A mí se me nota a la legua que soy catalana, y no lo voy a disimular». Esta confesión hizo que Elisabeth, frente a las cámaras de First Dates, acabase dando a conocer qué es lo que pensaba realmente.

«No me gusta el acento catalán, con todos mis respetos. De hecho, nunca he hablado catalán porque no me gusta ni el catalán ni el acento», expresó la soltera. Poco después, Monste reconoció que no le gustaba en absoluto la trayectoria profesional de su cita, por el simple hecho de que formase parte del Ejército. Algo que reconoció ante el equipo del programa: «Nunca me ha gustado el Ejército ni las Fuerzas Armadas». La conversación siguió su curso, por lo que no tardaron en pronunciarse sobre sus ideas políticas.

Algo que logró separarlas aún más. «Yo me siento española», aseguró Elisabeth, mientras que Montse se mostró en desacuerdo: «Yo no. tengo una identidad muy distinta a la española, unas costumbres, una manera de ser. Por ejemplo, los toros me dan repelús». La de Tarragona se defendió: «El sentimiento español no tiene que ir ligado a la pasión por los toros». Fue entonces cuando su cita lanzó una pregunta: «¿Y por qué la imagen de España siempre está ligada a los toros y al flamenco?».

«A mí me gusta que se conozca España por el flamenco y los toros», reconoció Elisabeth. Acto seguido, decidieron hablar de sus hobbies y, como era de esperar, tampoco estuvieron de acuerdo. Mientras la de Tarragona confesaba ser una gran amante del Rocío y los caballos, la de Girona desveló que le fascinaba practicar yoga y formar parte de un coro góspel.

Llegó la decisión final en First Dates. Fue entonces cuando Monste reconoció que, a pesar de sus diferencias ideológicas, estaba dispuesta a dejarlas a un lado para tener una segunda cita con Elisabeth. Ésta, en cambio, se negó en rotundo a disfrutar de un segundo encuentro puesto que, entre otras cuestiones, no había sentido esa química que buscaba. ¡No triunfó el amor!