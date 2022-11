Carlos Sobera para los pies a Pablo Pisa en ‘Pesadilla en el paraíso’ tras este ataque al equipo

Este domingo, Carlos Sobera volvió a vivir un momento de mucha tensión en el plató de Pesadilla en el Paraíso. El presentador se vio obligado a pararle los pies a Pablo Pisa, novio de Steisy, después de las duras palabras contra el programa del defensor de la concursante.

A pesar de que Pablo Pisa vivió un momento muy especial este domingo, al poder hablar con Steisy en directo, y comunicarle que su relación continúa, el defensor de la concursante también vivió un agrio momento durante el programa.

Todo empezó cuando, después de haber visto vídeo muy tenso de su novia Steisy, el influencer estalló contra el equipo del programa. «Este vídeo lo veo como una campaña para echar a Patri. Esto habría que hacerlo con los dos concursantes», señaló visiblemente molesto.

La relación entre Israel y Steisy es cada vez más tensa, ¿a quién apoyáis en este enfrentamiento? 🔁 Israel

❤ Steisy 🌾 #PesadillaDebate9

🔵 https://t.co/XoOEwFKBhM pic.twitter.com/zgQGY6NTOf — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) November 6, 2022

Las palabras Pablo Pisa no hicieron ninguna gracia a Carlos Sobera que no dudó en dejarle las cosas claras. «Me disgusta que digas eso, porque luego la gente va a pensar que nosotros hacemos vídeos de campaña para echar hoy a Steisy o mañana a Bea. No es verdad», le dijo el presentador.

Y añadió:» Vamos poniendo los vídeos con las cosas que van ocurriendo en la granja». Unas palabras tras la cuales, hizo hincapié en que: «Unas nos gustas, otras no. Lógicamente», dejando claro que el equipo de Pesadilla en el Paraíso no hace campaña en contra de ningún concursante.

Sin embargo, Pablo Pisa cree que los vídeos que se emitieron el pasado domingo en el plató en el debate de Pesadilla en el Paraíso no favorecían nada a su novia, pero Carlos Sobera le recordó que solo se ve lo que ha ocurrido en la granja y nada más. Tras esto, Pablo recapacitó y pidió disculpas al presentador.