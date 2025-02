Carlos Sobera, obligado a parar los pies a un concursante de ‘GH DÚO 3’: «Irrespetuoso»

Ser presentador de un programa de entretenimiento no es tarea fácil, y menos si se trata de un reality de la talla de GH DÚO 3. En ocasiones, como maestro de ceremonias, es necesario poner orden en el plató entre los colaboradores y familiares de los participantes, pero también dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. De hecho, si está sucediendo algo que sobrepasa los límites de lo aceptable, hay que dar un toque de atención. Pues, lo último que se aceptan en los formatos televisivos son las agresiones físicas y verbales. Una serie de reglas que Carlos Sobera conoce muy bien, por lo que no piensa dejar pasar determinadas actitudes.

Durante la gala de la pasada noche del 20 de febrero, los espectadores de GH DÚO 3 fueron conocedores de las novedades de la edición. Pues, además de descubrir el nombre del expulsado de la semana, se realizaron las últimas nominaciones de la edición. Pero, entre tema y tema, Carlos Sobera se vio obligado a volver a darle un toque de atención a un concursante que ya ha demostrado que no tiene problemas a la hora de insultar a los demás. ¿Quién? Álex Ghita.

El ex novio de Adara Molinero se ha visto envuelto en un tenso enfrentamiento con Romina y Maica. De hecho, y tras haber jurado que está profundamente enamorado de la última, no ha tenido reparos en llamarla con calificativos como «torpe» al hacer alusión a cómo ha realizado la prueba semanal. «Soy buena pero no tonta. Lo que a ti te molesta es que te he pillado», le dijo Maica.

Y es que, la joven no se creyó en ningún momento su enamoramiento repentino. Además, después de sus rechazos, el entrenador personal no ha tenido problemas en mostrarse interesado en Romina. Ante ello, completamente molesto, Ghita no dudó en atacar. «Si tú no pillas ni el tren», le respondió él.

Teniendo el cuenta el trasfondo de sus palabras, muchos concursantes de GH DÚO no dudaron en defender a Maica. Pues Álex Ghita había cruzado los límites con sus palabras. De hecho, hasta el propio Carlos Sobera se vio en la obligación de intervenir.

«Oye, para gustarte, mira cómo le hablas», le recriminó Óscar Landa, que fue el primero en defender a Maica. Fue entonces cuando el presentador, sin tolerar ni un solo comentario despectivo más del entrenador personal, se dirigió a él. «¿Cómo? ¿Qué ha sido eso Álex?», le preguntó muy molesto. Pues, está cansado de la actitud irrespetuosa que tiene el concursante con sus compañeros.

«Respóndele con argumentos, pero decirle que no pilla ni el tren, es un tanto irrespetuoso, Álex. Ahí has perdido puntos», le dejó claro. Unas palabras con las que el comunicador se ha mostrado muy contundente. Pero, el tema no concluyó ahí.

Óscar a Maica sobre las palabras de Álex Ghita: «¿Cómo te puede decir esas cosas si le gustas?»

Posteriormente, tras finalizar la gala, los concursantes continuaron hablando de la actitud de Álex Ghita. Un tema con el que Óscar Landa se mostró muy indignado. «No me apetece hablar con él después de todo.. ¡Qué decepción más grande! Ha soltado barbaridades. Tú y yo nunca nos hemos dicho barbaridades ¿Cómo te puede decir esas cosas si le gustas?», comentaba atónito a Maica. «Porque es todo mentira», sentenció la joven.