Carlos Sobera, obligado a parar ‘First Dates’ ante la comprometida pregunta de una soltera

Cada vez son más los solteros que apuestan por vivir la experiencia de First Dates de primera mano. El popular show televisivo, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en uno de los formatos más consolidados de la parrilla televisiva española, de eso no cabe duda. A lo largo de estos últimos ocho años, hemos podido ver como dos personas que no se conocen de absolutamente nada tienen una cita a ciegas. Eso sí, previamente, han tenido que realizar un test de compatibilidad donde han sacado a relucir sus gustos, aficiones y otras peculiaridades. Una aventura única donde, recientemente, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a solteras como Sol.

La participante se presentó en el formato como una de las merchantes más conocidas de la capital española. A nivel sentimental no le ha ido nada mal. De hecho, y tras varios maridos que la han amado y valorado, considera que tiene «el listón muy alto». Sin embargo, ahora se encuentra soltera y jubilada, por lo que anda en la búsqueda de un hombre sociable, divertido y educado. Sol es una mujer con las ideas muy claras y decidida, por lo que, nada más llegar al local, ya tenía claro que saldría con pareja. «Él va a ser mi novio, pero todavía no lo sabe», dijo al equipo de Cuatro.

Debido a que fue la primera en llegar al restaurante de First Dates, contó con varios minutos para hablar con Carlos Sobera. Pero, la soltera no desaprovechó su tiempo e intentó ligar con el mismísimo presentador del formato. «Dame un beso, que ya no aguanto más», le dijo al comunicador vasco. Unas palabras con las que dejó al presentador completamente atónito. Pues, al parecer, Sol siempre ha sentido una gran atracción por Sobera.

El presentador le paró los pies a la participante y le dijo que su cita llegaría en pocos minutos. Unas palabras que emocionaron mucho a Sol. De hecho, y de la ilusión, le pidió al comunicador que le tocase el pecho para que así pudiese ver lo fuerte que le latía el corazón. «No puedo», le dijo él. Pero, la madrileña le aseguró que no le importaba que le tocase un pecho. Una insistencia que Carlos Sobera tuvo que frenar seriamente.

Este tenso momento pasó rápido gracias a la aparición de Manuel, el hombre que se convirtió en la cita de Sol. La soltera quedó completamente encantada con la elección de su cita en First Dates y no dudó en manifestarlo. «Me he quedado flipada porque es el tipo de hombre que me encanta. Es muy atractivo», dijo en uno de los totales.

Manuel y Sol quedaron prendados desde el primer momento. De hecho, durante la velada, rieron, bailaron y conectaron de diversas maneras. Por ello, y sin pensárselo demasiado, decidieron seguir conociéndose en una segunda cita. Un mutuo sí a querer probar suerte fuera del programa e intentar algo más que una amistad.