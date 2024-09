‘First Dates’: la reacción de una soltera ante la inesperada encerrona del equipo del programa

Arranca la semana en First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las opciones favoritas de muchas personas a la hora de encontrar a su media naranja. Pues, como hemos podido ver a lo largo de estos últimos ocho años, dos personas que no se conocen absolutamente de nada, en el 99% de los casos, tienen una cita. Eso sí, para que la velada sea ideal, ambos participantes han realizado previamente un test de compatibilidad. Una aventura única que no quieren perderse tampoco los influencers de nuestro país. Una situación de la que fuimos testigos en el último programa, pues José Luis Blanco Follana fue uno de los protagonistas.

El joven, de 25 años, es conocido en redes sociales como «El Follana». En su tierra natal, Murcia, cuenta con un gran reconocimiento. Pero, su popularidad le ha impedido encontrar el amor, pues tampoco consigue ligar. Por ello, ha decidido apuntarse al programa presentado por Carlos Sobera para poder encontrar a una chica dinámica, sociable y buena gente. De esta manera, la organización del formato le concretó una cita con Andrea, una auxiliar de veterinaria. La soltera, originaria de Murcia, llegó al local con muchas ganas de conocer a su cita, pero su estupefacción se hizo presente nada más ver al comensal.

«Me he quedado en shock. Me esperaba cualquier cosa menos a ‘El Follana’. Él es muy conocido en Murcia», comentó en privado. Al parecer, el influencer ya había intentado acercarse a la joven anteriormente, pues se habían visto en Murcia. Pero, Andrea siempre lo esquivó todo lo que pudo. Por ello, verlo en First Dates como su cita ha sido un auténtico bajón para ella.

A pesar de todo, la joven aceptó continuar con la cita. Durante la velada, José Luis se mostró completamente encantado de estar junto a Andrea. Pero, la joven no opinaba lo mismo. «Me da pena decirlo, pero ‘El Follana’ es una persona que hace el ridículo y la gente se ríe de él», le dijo al equipo del programa.

El participante le contó a su cita que no había tenido mucha suerte en el amor, motivo por el que decidió acudir a First Dates. Ella, por su parte, había tenido una relación sentimental, pero no terminó de la mejor manera. Pero, en un momento dado de la velada, Andrea se levantó y se dirigió al baño.

La decisión final de First Dates

La soltera no podía creer lo que le estaba sucediendo en el programa de Cuatro. De hecho, confesó que, si lo hubiera sabido, no hubiera ido. Por ello, apostó por llamar a su mejor amiga para contarle lo sucedido. «¡No me jodas! Vete, vete, Andrea, por favor, vete. No te quiero ver ahí», le dijo.

Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, Andrea volvió a vivir otro tenso momento. José Luis sí quiso seguir conociendo a la joven en una segunda cita, pero ella, lamentablemente, no. «Ya nos conocemos desde hace muchísimos años. Así que tú por tu lado y yo por el mío», sentenció la soltera.