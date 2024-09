Un soltero de ‘First Dates’ impacta a Carlos Sobera antes de su cita: «Tuve una erección»

Las emociones continúan en el restaurante del amor más famoso de la televisión. First Dates, show de citas a ciegas, se ha convertido en la opción favorita de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Un encuentro televisivo donde dos participantes que no se conocen de nada tienen una cita. Eso sí, antes de ello han tenido que realizar un test de compatibilidad donde han tenido que hablar de sus gustos, aficiones, requisitos sentimentales y otras cuestiones. Una aventura que Mike, un joven escritor de cine, concretamente con predilección por el cine de terror B, no quiso perderse. Por ello, fue recibido por el presentador Carlos Sobera, quien le realizó varias preguntas con el objetivo de conocerlo mejor.

De esta manera, el soltero le contó al comunicador que la literatura y el sexo son sus dos aficiones favoritas. «Vengo a pasarla bien. Físicamente, me atrae un culo grande», le confesó al presentador. «Soy bastante amante del arte renacentista y ver esas mujeres de grandes volúmenes… Me ha pasado de estar en el Museo del Prado y veo las pinturas de Rembrandt y es inevitable, tuve una erección», admitió. Unas palabras que Carlos Sobera no se esperaba para nada, por lo que no pudo evitar mostrar su asombro. Luego, Mike ha explicado que ha estado con unas 10 o 12 mujeres en su vida. «Quita mucho tiempo tener sexo y hacer cine», confesó. Tras esto, le ha indicado que quería conocer a una chica con el trasero grande.

Fue entonces cuando el equipo de Cuatro le presentó a la mujer que sería su cita: Isabel. La soltera, de 26 años, era el tipo de mujer que Mike, de 29 años, andaba buscando, por lo que la velada ya iba bien encaminada. Además, Isabel, que acudía por segunda vez al show televisivo, no pudo evitar mostrarse encantada con él. «Me da mucho morbo estar con chicos más pequeños», confesó ella al equipo de Cuatro.

Pero, lejos de dejarlo ahí, la participante explicó el motivo de sus palabras. «Con los bajitos he tenido mejores experiencias», señaló. Así pues, y sin ánimos de alargar demasiado el encuentro, Carlos Sobera acompañó a la pareja hasta la mesa del restaurante. De esta manera, los participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si eran compatibles o no.

Mike a su cita de First Dates: «Todo desde que entraste me gustó»

La velada iba transcurriendo gratamente, pero Isabel se sinceró con Mike y le confesó que le recordaba a Salvador Dalí, por la forma de su bigote. «El cuadro que más me gusta de Dalí es El gran masturbador. Ya te contaré por qué…», agregó la soltera. «El bigote tiene un toque artístico, tiene un toque distinto y a mí todo lo que sea novedoso me pone a cien», agregó.

Ambos participantes hablaron de sus respectivas familias, las cuales eran demasiado conservadoras para ellos. «Yo soy la oveja negra porque me revelé a eso de los 20 y no ha habido quien me parase», ha confesado Isabel. Al concluir el encuentro, y tras un caluroso encuentro en el reservado de First Dates, los solteros lo tuvieron claro.

«Todo desde que entraste me gustó», le ha comentado Mike. «Me gustaría conocer un poco más sobre su personalidad, las cosas que le aficionan, las cosas que desea…», agregó el colombiano. Lejos de decir lo contrario, Isabel opinó lo mismo. «Me encantaría tener una segunda cita con Mike para perrear en discotecas o en un ámbito más casero», sentenció.