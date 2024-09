Dos solteros de ‘First Dates’ se quedan sin palabras al descubrir que son casi idénticos

First Dates, el popular restaurante del amor, ha regresado una noche más al prime time de Cuatro. Cada vez son más los solteros que se animan a participar en el formato con el objetivo de encontrar a su pareja ideal, aunque no siempre salga bien. Pues, dos personas que no se conocen de nada tienen una cita tras haber sido emparejados por un test de compatibilidad. Una aventura única que participantes como Alejandro no ha querido perderse. El soltero es un hombre, de 38 años, que trabaja en el sector de la comunicación y es relaciones públicas. Busca a un chico que se pueda adaptar a su estilo de vida, pues esta siempre viajando.

Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a Aaron, un empresario de la misma edad. Sin embargo, la velada ya comenzaba de manera contradictoria, pues este soltero, por el contrario, buscaba una estabilidad en su vida. «La persona que busco actualmente es una persona que sea ambiciosa, que tenga la misma visión que yo, tener una familia, una vida estable…», dijo en su presentación. Eso sí, lo que jamás imaginaron ambos participantes es que tendrían un parecido físico bastante notable. Una situación que los dejó completamente sorprendidos, y no es para menos.

A pesar de ello, la pareja de participantes se ha trasladado hasta el restaurante de First Dates con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, ambos descubrieron que tenían genes de distintas nacionalidades y países: egipcios, canadienses, belgas, colombianos, salvadoreños…

La velada ha ido transcurriendo a las mil maravillas y los solteros no podían estar más encantados. Pero, eran tantas las similitudes que compartían que Aaron se asustó un poco. «Quizás a lo mejor me ha frenado un poco la idea de tener una persona que sea demasiado similar a mí», confesó al equipo del Cuatro.

Alejandro y Aaron no solo se parecen físicamente, también tienen gustos, aficiones y destinos similares. Una situación muy curiosa que no les dejó indiferente. Por ello, y tras cenar, apostaron por comerse el postre en el reservado del programa para tener más intimidad.

Aaron en First Dates: «¡Tenemos hasta la misma cartera igual!»

La organización del programa les ha puesto la canción Infinity, para ambientar el momento. Un gesto que Aaron ha aprovechado para levantarse y demostrar sus pasos de baile prohibidos. Pero, fue ahí cuando se percató de otra cosa: iban vestidos iguales. Pero, no ha sido lo único.

Minutos después, una camarera se ha acercado a ellos para entregarles la cuenta. Pero, Alejandro decidió invitar a su cita. «¡Tenemos hasta la misma cartera igual!», ha chillado de repente Aaron. Otra coincidencia más con las que ambos no pudieron evitar echarse a reír.

Posteriormente, en la decisión final, los solteros lo tuvieron claro. «Creo que sería interesante aprender a conocerle un poco más, me parece una persona muy distinta a lo que normalmente surge en Barcelona o lo que está en el ambiente. Me parece una persona muy interesante», ha comentado Aaron tras aceptar una segunda cita.

Alejandro, por su parte, no opinó menos. «Es un chico bastante interesante y creo que nos podemos llevar muy bien en muchos sentidos. Creo que de lo que hay actualmente en el mercado es bastante guay porque es un poco la dirección de lo que yo busco», confesó a modo de conclusión.