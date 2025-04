Laura Cuevas ha conseguido ser una de las protagonistas de las primeras semanas de convivencia en Supervivientes, mientras que Makoke ha tratado de estar en un segundo plano, pero la relación entre ellas es nefasta. Casi desde el primer día sus conversaciones han sido todas para echarse cosas en cara y discutir, una tensión que la dirección del programa de Telecinco ha querido rebajar en un cara a cara entre las dos, donde pudieran zanjar sus cuentas pendientes y comenzar de cero una nueva etapa en su convivencia. Pero las cosas no han sido como esperaban y, lejos de solucionarlo, las dos han protagonizado una monumental discusión que ha sorprendido hasta a Carlos Sobera, que ya ha visto de todo en los diferentes realities en los que ha trabajado.

Con el habitual misterio que suelen utilizar en el programa, el presentador ha anunciado a Makoke que tenían preparado algo muy especial para ella. «Esta noche te vas a enfrentar a un acontecimiento inédito que te va a afectar a ti directamente, te pido por favor que te subas a la barca», unas palabras que le hacían sospechar que podría ser trasladada a otra isla o incluso recibir una visita desde España de alguna persona de su entorno. Momentos después, el vasco le decía lo mismo a la que fuese amiga y confidente de Kiko Rivera y Anabel Pantoja en Cantora. «Bueno, Laura, tengo que decirte que tú también te vas a enfrentar a un acontecimiento inédito que te afecta de sobremanera, así que vamos, a la barca», una frase con la que el público ya se podía imaginar lo que podía pasar en los siguientes minutos.

Lo que debía ser una conversación para solucionar sus diferencias, no ha tardado ni un segundo en convertirse en una nueva discusión entre las dos, ya que Laura ha comenzado lanzando dardos a su compañera de concurso y acusarla de robar comida: «Me contó que se metió dos barritas de proteína en la funda del abrigo y se las comió el día de la lluvia».

Makoke, desmintiéndolo, ha tirado de ironía: «Sí, claro, ahí delante de todos me la comí». La ex de Kiko Matamoros no se ha quedado callada y también ha disparado contra su enemiga, acusándola de ser una falsa, ya que su relación comenzó bien, pero ha cambiado de forma inesperada: «Decir que era mi amiga, que fenomenal… y de repente por obra del espíritu santo soy la más mala».

«Yo creía que íbamos a empezar a ser amigas, pero después de las cosas que he visto… de amigas nada», le ha replicado Laura. También le ha echado en cara que ahora pretenda llevarse bien con todo el mundo, pese a que los primeros días era la más distante: «Ahora eres Pippi Långstrump (refiriéndose al personaje de la serie Pipi Calzaslargas, que siempre estaba feliz) y te quieres llevar bien con todo el mundo, yo me quedo muerta… de no hablar con nadie a esto».

De nuevo, las dos se han enzarzado en una enorme discusión llena de gritos en la que no se podía distinguir lo que decían, ya que las dos se han ido pisando y gritando, motivo por el que el presentador ha decidido cortar la conexión y seguir con otros asuntos. «Las dejamos ahí, presiento que van a ser grandes amigas…», así ha cortado la conexión, puesto que era un espectáculo bochornoso.

Tras darle unos minutos para que pudieran solucionar sus problemas, el presentador de Supervivientes ha vuelto a conectar con ellas para saber si habían llegado a un acuerdo y se acercaban en el puente para darse un abrazo, o preferían quedarse en sus sitios. La respuesta de ambas ha sido la de quedarse en su sitio y dejar claro que su guerra seguirá.

«Es que una persona que en cuestión de horas pasa de quererte mucho a contar las mentiras más grandes y te mete la puñalada… eso es lo peor, en la vida hay que tener unos códigos, una ética, y esta mujer no los conoce», ha dicho Makoke. Después, ha explicado que todo este enfrentamiento ha comenzado por culpa de un dato que ha contado sobre Álvaro Escassi y que Laura no ha tardado en ir a contarle al jinete, de ahí todos los males.

Al comprobar que la idea no ha salido como esperaban, Sobera ha dado el veredicto final a los espectadores. «El puente no ha terminado bien, no hemos resuelto el conflicto, pero lo hemos intentado», ha lamentado.