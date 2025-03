El pasado domingo 30 de marzo pudimos disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. De esta manera, los concursantes de Supervivientes 2025 tuvieron que hacer frente a un nuevo Oráculo de Poseidón, donde se habló del robo de unas lentejas. Muchos estaban convencidos de que la culpable era Anita Williams, pero Makoke quiso romper una lanza a favor de su compañera. Un gesto por el que acabó siendo acusada del robo por varios de sus compañeros, entre ellos Joshua Velázquez y Laura Cuevas. «Tú no me vengas a señalar, tú precisamente que eres la que más tiene que callar en la playa», comenzó diciendo el que fuese ganador de la tercera edición de Maestros de la costura. Unas palabras que provocaron que la ex mujer de Kiko Matamoros estallase como nunca, pidiendo a su compañero que explicase en ese mismo momento a qué se refería.

«Makoke ha incumplido las normas del programa», aseguró el diseñador, con total contundencia. La colaboradora de televisión se quedó verdaderamente impactada, a la par que descolocada: «¿Yo he incumplido las normas?», alcanzó a preguntar. Fue entonces cuando Sandra Barneda se vio obligada a intervenir, pidiendo al concursante de Supervivientes 2025 que aportase más información tras haber dado esa noticia en directo. Al fin y al cabo, la presentadora de Conexión Honduras quiso hacer hincapié en que se trataba de una «grave acusación» contra la concursante. «Ha llegado a mis oídos que Makoke metió comida en el programa en el chubasquero que tiene con un agujero», aseguró Joshua Velázquez en pleno Oráculo de Poseidón. Fue entonces cuando la ex mujer de Kiko Matamoros no tardó en reaccionar: «Me parece de muy mal gusto». Pero no todo quedó ahí, ya que también quiso dirigirse a Laura Cuevas.

«Me pareces la persona más falsa y tramposa que hay en este reality», aseguró Makoke. Además, quiso explicar por qué se dirigía de esa manera a la hija del que fuese mayoral de Cantora: «Le conté que tenía dos barritas de proteína en el plumífero y he estado a punto de traérmelas porque me las metió mi hijo, pero me dio miedo y las saqué en el hotel. Demuestra que eso es verdad».

Fue entonces cuando Sandra Barneda quiso aprovechar la ocasión para hacer una aclaración: «El equipo ha revisado exhaustivamente cada prenda de ropa que lleváis. Es prácticamente imposible que coléis ni una almendra y mucho menos una barrita. Pero, evidentemente, el fallo humano existe y no hay nada imposible».

A pesar de todo, Laura Cuevas seguía empeñada en defender su postura, alegando que Makoke le hizo esta confesión en la playa: «Metió en su plumífero dos barritas de proteína y se las comió en la primera lluvia». Y fue más allá: «Además, acompañando esas dos barritas iba un cartel que ponía ‘te quiero’ por si se la pillaban decir: ‘Esto me lo ha metido mi hijo y no lo sabía’».

Makoke no solamente juró que eso era mentira, sino que volvió a estallar contra Laura Cueva: «Me parece muy sucio, yo no le he hecho nada, solo darle cariño». Dadas las circunstancias, y al ser consciente de la tensión que había en el ambiente, Sandra Barneda preguntó al resto de compañeros si habían visto a la concursante comer esas barritas. Borja González solamente dijo que era conocedor de «la historia de la barrita» por Laura Cuevas, pero nada más.