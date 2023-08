Carlos Sobera, emocionado en ‘First Dates’ al saber que cambiaron la vida de una pareja

First Dates es la prueba de que el amor triunfa en muchas ocasiones. A pesar de que en el exitoso programa de citas de Cuatro a veces se producen desplantes, un ejemplo de que también han salido parejas del formato presentado por Carlos Sobera son Ana y Miguel.

El equipo del programa tenía preparado a esta soltera de 77 años una cita de lo más interesante: un señor de 81 años que le conquistó gracias a su simpatía. Y de esto hace ya un año desde que ambos comenzarán una relación sentimental al más puro estilo adolescente, según la hija de Ana.

Este año First Dates cumplió 7 años en emisión. Para celebrarlo, el programa de Cuatro celebró una serie de especiales donde presentaban a los espectadores varias parejas que habían salido tras su paso por el exitoso formato. Y una de ellas era la formada por Ana y Miguel.

Carlos Sobera acudió a la mesa de la pareja para darles una carta. «Querida mamá. Quién iba a decir que lo que empezó como una de mis gamberradas trayéndote al programa acabaría dándole la vuelta a tu vida. Si hace un año me hubieran contado esto, no me lo creería», empezaron a leer los comensales.

Unas palabras que estaban escritas por Ruth, la hija de Ana que hizo una encerrona a su madre para que acudiera al programa a conocer el amor. «Nunca te he visto con pareja. Nunca he visto a nadie que te mire con amor y te cuide. Nunca te he visto sonreír así», continuaba la carta.

«Y se me llena el corazón cuando veo ahora a Miguel que te da la mano y te mira con esos ojitos. ¡Me parece todo tan bonito!», continuaba leyendo. «No podría haber soñado nada mejor para ti», sentenciaba. «Gracias por compartir todo esto con nosotros», les dijo el presentador visiblemente emocionado.