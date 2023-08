‘First Dates’: Carlos Sobera, en shock al descubrir que una comensal acude con su marido

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una entrega. En el programa de este martes, los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante en busca del amor. Y esta vez también se quedó muy sorprendido Carlos Sobera.

En todos los años que lleva presentando First Dates, Carlos Sobera nunca había vivido nada parecido a lo que ocurrió en el último programa emitido. Pues una soltera acudió al programa buscando una nueva ilusión, acompañada de su ex marido.

Laila llegó al restaurante explicando que se divorció de Antonio, el padre de su dos hijos, hace cosa de un año. Carlos Sobera no daba crédito y se quiso asegurar de que ella estaba convencida de tener una cita para volver a enamorarse, y justo en ese momento llegaba Marcos, su cita.

Nuestros solteros y solteras están dispuestos a encontrar el amor en verano ❤ Disfruta de las citas más refrescantes en #FirstDates25J en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/UGVjLRcEs5 — First Dates (@firstdates_tv) July 25, 2023

Marcos se quedó muy confuso al entrar en el restaurante del programa. En la barra no estaba Laila, sino Antonio. «Yo esperaba una mujer», comentó. No obstante, en la mesa se encontraba ya Laila, a quien conoció un rato después.

Laila y Marcos tuvieron mucha química desde el principio, no obstante, en los postres apareció Antonio, dejando al comensal completamente en shock al conocer que se trataba del ex marido de su cita. No obstante, ambos tuvieron muy buena impresión el uno del otro.

Finalmente, en la decisión final Laila y Marcos decidieron tener una segunda cita. De esta forma, ambos comensales abandonaron juntos el restaurante de First Dates, a pesar de que ella había llegado acompañada de su ex marido, quien se alegró de la decisión de la madre de sus hijos.