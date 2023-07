Carlos Sobera, en shock con un soltero en ‘First Dates’: «Lo hago con una mano y en menos de un minuto»

Como cada noche en First Dates, un nuevo grupo de solteros ha acudido al programa dispuestos a encontrar a su media naranja. Por el restaurante pasan todo tipo de personas y algunas de lo más variopintas. En este caso, uno de los solteros ha demostrado a Carlos Sobera una habilidad muy especial que posee.

Jordi ha sido el primero en llegar a la cita confesando que no se había enamorado nunca y que su único amor era la filosofía, carrera que estaba estudiando. Intelectualmente es una persona inquieta y busca seguir aprendiendo todos los días. De hecho, le ha enseñado al presentador que es capaz de hacer un cubo de Rubik en menos de treinta segundos y con una sola mano.

En cuanto a las chicas, busca que sean alegres y con tema de conversación. Hasta ahora no ha tenido suerte en el amor y se podría decir lo mismo de Sara, su acompañante esa noche. Ella tampoco había tenido ninguna relación seria hasta el momento. Ambos tienen 18 y 19 años, por lo que todavía tienen una vida por delante para encontrar el amor. Sin embargo, de primeras a la soltera ya no le ha gustado demasiado su cita ya que no lo ve su prototipo.

Ya en la mesa, los dos han empezado a conocerse y a hablar de gustos y aficiones. El joven ha contado que le gusta salir con sus amigos, pero que su verdadera pasión es leer y aprender cosas nuevas. A la comensal le ha dado mucha envidia que leyera tanto. Ella había practicado todo tipo de deportes, pero ahora estaba centrada en estudiar y trabajar. Al hablar de religiones, él se ha definido como ateo mientras que ella es creyente. Jordi ha querido debatírselo, aunque Sara le ha explicado que no le gustaba opinar sobre temas de los que no sabe lo suficiente como para tener una opinión. Él se ha decepcionado un poco porque le gusta una chica que pueda hablar sobre cualquier cosa y tenga ganas de aprender.

El soltero ha sacado a relucir el tema del sexo y Sara le ha parado en seco afirmando que de esas cosas no se habla en las primeras citas. Sobre el tipo de relación que buscaban tampoco han coincidido ya que ella busca algo serio y estable y él le ha explicado que no le importaría experimentar por ejemplo con las relaciones abiertas. Estas diferencias al final han terminado por separar sus caminos y no han querido tener una segunda cita fuera del programa de Carlos Sobera. Eso sí, se lo han pasado bien y han creído que quizá como amigos si tenían más futuro.