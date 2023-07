‘First Dates’: Carlos Sobera sorprende al cantar una ranchera con la guitarra de un comensal

El pasado miércoles pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta forma, nuevos comensales tuvieron la oportunidad de acudir al restaurante más famoso de la televisión con las ganas y la ilusión de poder conocer a su media naranja. Uno de los protagonistas de la noche fue Gregorio.

El comensal acudió a First Dates para buscar el amor y, para intentar conseguirlo, llevó lo que considera como su “arma secreta”. ¿En qué consiste, exactamente? En su guitarra. Una confesión que no tardó en hacer al propio Carlos Sobera. “Es como mi novia, llevo muchos años tocándola”, confesó Gregorio.

“He estado en varios grupos de sevillanas, tengo discos grabados…”, reconoció el comensal antes de dejarle su más preciado objeto a Carlos Sobera. Acto seguido, añadió: “Este instrumento me costó 5.000 euros, suena divino, pero canta, canta…”, dijo al presentador del programa de Cuatro.

¡@carlos_sobera se arranca a cantar una ranchera con la guitarra de Gregorio!#FirstDates12Jhttps://t.co/TjTOhXVRel — First Dates (@firstdates_tv) July 12, 2023

Carlos Sobera se animó a intentar cantar una ranchera, pero quedó en un intento. La cita para Gregorio fue Paqui, que no dudó un solo segundo en decir lo siguiente: “Iba para monja, pero cuando mi guía espiritual me dijo que conociese primero el mundo y luego eligiese, preferí el mundo”, confesó.

Después de una conversación en la barra del restaurante, los dos pasaron a la mesa para cenar y, de esta forma, conocerse un poco mejor. El sevillano fue el primero en hablar: “Yo estoy jubilado y tengo las 24 horas del día libres”. Además, añadió: “Lo único que hago es tocar mi guitarra flamenca y salir con los amigos. Me gusta mucho el flamenqueo y me preparo mis uñas”.

La malagueña se vio sorprendida con esta confesión: “A mí las uñas largas en un hombre no me gustan y, además, yo soy más de música clásica”. Después de que Gregorio intentara llamar su atención con la guitarra, la comensal quiso hablar de su pasado: “Tuve una relación de 18 años, pero acabé cambiando la cerradura de casa para romper definitivamente con mi ex”. En la decisión final, el sevillano quiso tener una cita con Paqui, pero ella no pensó lo mismo: “Quiero un hombre más hombre que Gregorio”.