‘First Dates’: se hace viral por experimentar un «rechazo de récord» en una cita

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. Y de nuevo, los espectadores se quedaron muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa de citas en busca del amor. En esta ocasión, dos de los comensales que más llamaron la atención fueron Eloy y Mercedes.

Eloy fue el primero en llegar al restaurante. Llegó desde Córdoba y en el amor explicó que le había ido regular, además nunca ha tenido una relación seria. Mercedes, su cita explicó el amor no le había respeto y lo que buscaba era un hombre fiel.

Al ver a Eloy en el restaurante de First Dates, Mercedes explicó que no le gustaba lo que veía y la cita comenzó con mucha tensión. La comensal explicó que no le gustaban los hombres sin pelo y le dio completamente igual que su cita fuera de un lugar cerca de donde ella vivía.

¡Ya puedes volver a ver #FirstDates27J íntegro y online! https://t.co/0bGliahAkv — First Dates (@firstdates_tv) July 27, 2023

La cita de Mercedes y Eloy comenzó demasiado mal porque a ella no le ha gustado físicamente, no obstante, decidieron darse una oportunidad. Ella quiso saber qué aficiones tenía su cita y al saber que no meditada ni creía en cosas espirituales, no se cortó un pelo y le dijo que “no me gustan los calvos”.

Tras ese comentario tan fuera de lugar, Eloy se quedó sin palabras y le soltó un “tú tampoco me gustas, me gustan delgadas”. De esta forma, Mercedes cogió sus cosas y le dijo que no quería continuar con la cita porque no estaba cómoda con él.

Por su parte, Eloy le ha dicho que él también se quería ir. De hecho, ninguno de los dos esperó a que Matías viniera a la mesa, se levantaron y se marcharon de la mesa “Me voy, no la soporto, no soporto su mala educación”, explicó el comensal antes de abandonar el restaurante.