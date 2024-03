Carlos Sobera, atónito ante la actitud de Carmen Borrego en ‘Supervivientes 2024’: «No lo entiendo»

El pasado lunes 18 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. De esta manera tan concreta, los concursantes tuvieron que hacer frente a un nuevo juego de recompensa y, de nuevo, Carmen Borrego se convirtió en protagonista. Y todo por negarse en rotundo a hacerla.

La hermana de Terelu Campos está convencida de que es la más débil del equipo por lo que, para no perjudicarles, prefiere no participar en el juego de recompensa. Y es lo que lleva haciendo prácticamente desde que comenzó Supervivientes 2024. En la prueba del pasado lunes, tuvo que subirse a una plataforma y, desde ese mismo punto, dejó claro que se negaba a hacerlo.

«¡No puedo! ¡No puedo!», comenzó exclamando la tía de Alejandra Rubio. «Ni Carmen, ni santa Carmen, ni la virgen del Carmen, ni nadie. ¡No!», exclamó. Lejos de que todo quedase ahí, Carmen Borrego continuó dejando claro que se negaba en rotundo a participar en el juego de recompensa: «Ya, pero ya lo he sobrepasado todo y esto ya no lo sobrepaso. ¡No!».

Por si fuera poco, la hermana de Terelu Campos dejó claro que, si se negaba a hacer la prueba, era porque no podía, no porque no quisiera: «Todo el mundo tiene que saber que lo estoy intentando, pero no me voy a hacer daño, bajo ningún concepto. Me da vértigo y, además, me voy a hacer daño». Además, añadió: «No puedo porque, además, hoy no me encuentro bien y me cuesta hasta respirar. Tengo hasta ansiedad».

Carmen Borrego se arrepiente y decide retirarse del juego de recompensa 💥 🏝️ #TierraDeNadie2

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/2vlrMdYTyt — Telecinco (@telecincoes) March 18, 2024

Carlos Sobera reacciona a la actitud de Carmen Borrego en Supervivientes 2024: «No lo entiendo»

El presentador de Supervivientes: Tierra de Nadie hizo todo lo que estaba en su mano para animar a la concursante para que participase en el juego de recompensa como el resto de compañeros. Tras intentarlo en varias ocasiones, y ante la negativa constante de Carmen Borrego, Carlos Sobera reconoció sentirse verdaderamente desconcertado, puesto que no entiende por qué tiene esa actitud.

«Pero ¿qué está pasando? Yo, la verdad, es que no lo entiendo», comenzó diciendo Carlos Sobera en el plató de Supervivientes: Tierra de nadie. «Llevan diez días resistiendo todo tipo de pruebas, las temperaturas, los mosquitos, han hecho pruebas donde la fuerza y la adversidad eran mucho mayor que en este caso y, de repente, se nos vienen abajo», añadió.

Acto seguido, el también presentador de First Dates lanzó una teoría ante este tipo de situaciones que, año tras año, se repiten en Supervivientes 2024: «Es como si el efecto acumulativo hiciese que la mayor gilipollez les convirtiera en concursantes inútiles, cuando están demostrando que son bárbaros». ¿Logrará cambiar de actitud Carmen Borrego antes de que sea demasiado tarde?