Camilo sorprende a Alejandro Sanz con un vídeo cantando un tema con 13 años

Los sueños se cumplen, y sino que se lo digan a Camilo. Durante su visita a El Hormiguero la semana pasada, el artista colombiano anunció en primicia su colaboración con Alejandro Sanz, una canción titulada NASA, que verá la luz este viernes 16 de junio.

Tras compartir un pequeño fragmento de la canción a través de sus redes sociales, Camilo ha publicado un nuevo vídeo. Es del rodaje del videoclip, en el que confiesa a Alejandro Sanz que sus primeros pasos en la música fueron gracias a su música.

Para Camilo, Alejandro Sanz siempre ha sido uno de sus mayores referentes en la música. Y prueba de ello es el vídeo que el artista colombiano compartió con él, de una de sus primeras apariciones en televisión, donde escogió dos canciones suyas para presentarse al público: «Yo tenía 13 años, 2007. Canté Corazón Partío y Cuando nadie me ve», explica el intérprete de Pegao en el vídeo.

Los sueños no tienen fecha de vencimiento. Ese Camilo chiquito no se habría imaginado lo que está viviendo ahora… ☁️

Gracias @AlejandroSanz ! 🙏🏼 pic.twitter.com/DyOnR7IPm1 — Camilo (@CamiloMusica) June 11, 2022

“Hace 15 años, 2007 fue eso. Me da vergüenza, pero sabes qué, no me importa”, aseguraba Camilo mientras le enseñaba el vídeo de su actuación a Alejandro Sanz. “Pero ¿Qué vergüenza?”, le respondía él, emocionado ante las imágenes que estaba viendo en el móvil del artista.

“No, vergüenza no es la palabra, me da pudor y te lo quería mostrar y compartir porque siento de verdad, en mi corazón, que es como un círculo que se completa. Siento como muy fuerte que el primer pasito que yo di hace quince años, tener hoy una canción juntos… para mí significa muchísimo. Te quiero”, le decía el colombiano mientras ambos se fundían en un abrazo.

De esta forma, el próximo viernes 16 de junio el artista colombiano cumplirá uno de sus grandes sueños. Y todo porque publicará una canción con uno de los artistas que siempre ha admirado, y al que muchos años después, puede llamar amigo.