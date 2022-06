El Hormiguero terminó la semana con una visita muy esperada. Tras las visitas del piloto de MotoGP Aleix Espargaró o la medallista olímpica Ana Peleteiro, el programa de Antena 3 recibió a Camilo, que acudió para presentar su nuevo single Pegao, y para hablar de su nueva gira por España, que arrancará este 12 de junio en Pamplona.

En un principio, el artista colombiano tenía previsto acudir a El Hormiguero el pasado martes, sin embargo, tras haber dado positivo en Covid-19, el programa de Antena 3 reorganizó la agenda y, finalmente, pudo acudir al plató para cerrar la semana por todo lo alto.

Camilo se mostró muy emocionado de estar de nuevo en España, y de pisar otra vez el plató de El Hormiguero para presentar el primer adelanto de su nuevo disco, Pegao. El colombiano ya está totalmente recuperado tras haber dado positivo en Coronavirus y ver cómo, por un momento, su agenda profesional se tambaleaba.

«Me gusta muchísimo. La escribí antes de que Índigo llegara a nuestra vida, pero estaba esperando el momento correcto para publicarla. Están las canciones correctas en el momento incorrecto y yo tenía Pegao pero no sentía que era el momento de publicarla. Pero cuando nació Índigo, sentí que era el momento porque la letra resume lo pegao que yo quiero estar a Índigo», explicó el artista sobre su nuevo single.

Camilo fue padre por primera vez hace unos meses junto a su mujer, la artista Evaluna. En cuanto a su hija, Índigo, el artista explicó El Hormiguero que «es idéntica a Evaluna, es una foto exacta de mi esposa, pero tiene los pies míos».

En cuando a su faceta como padre, el artista explicó que sabe cambiar pañales a la perfección: «Los cambio yo todos sin excepción, excepto cuando está mi papá y me dice ‘la cambio yo’. Evaluna está lactando y eso es una labor a tiempo completo, entonces yo me encargo de los pañales, que no es cosa menor, porque hay un montón. Es mi momento de conectar».

Durante la entrevista, Camilo anunció por sorpresa una colaboración Alejandro Sanz, todo un sueño cumplido para el artista colombiano, al ser uno de sus mayores referentes en la música. La canción, titulada NASA, verá la luz el próximo 17 de junio.

Camilo explicó que la primera vez que estuvo en el programa, Pablo Motos le dejó una guitarra para cantar la canción: «Me encantó la guitarra y me dijiste que la había hecho Alejandro Sanz, debe ser que él vio el programa y su equipo se puso en contacto con mi manager», contó.

Al parecer, Alejandro Sanz supo que a Camilo le gustó y le mandó una guitarra por sorpresa: «A partir de ese momento empezamos a hablar. Alejandro Sanz fue con su familia a mi concierto de el año pasado en Madrid y nos conocimos», explicó sobre como surgió su amistad.

Tras conocerse gracias a la guitarra de El Hormiguero, Camilo le dijo a Alejandro Sanz que: «ojalá algún día hiciéramos junto una canción y hoy la estrenamos en este programa». Y unos meses después, ese sueño se ha cumplido: «Estoy haciendo una canción con uno de mis artistas favoritos desde que era pequeño, es un honor estar en tu programa estrenando esta canción», expresó el artista colombiano.